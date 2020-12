Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È molto facile in questo periodo di piogge ritrovarsi con le scarpe bagnate. A volte si ha la necessità di asciugarle rapidamente, solo che non si sa bene come fare. A volte si commettono anche degli errori che possono rovinare le scarpe. Questo è allora il metodo più veloce per asciugare delle scarpe bagnate senza rovinarle.

Gli errori più comuni

Quando si ha fretta non ci si rende conto che si possono rovinare le scarpe. Qualcuno per fare in fretta sistema le scarpe sul termosifone caldo, oppure in basso. Altri invece usano il getto d’aria calda del phon, mettendo il becco del phon direttamente nella scarpa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

Questi metodi “aggressivi” possono avere l’effetto di scollare le scarpe soprattutto se sono delle scarpe sportive. Le scarpe normali, invece, con questo sistema si deformano.

Questo è il metodo più veloce per asciugare delle scarpe bagnate senza rovinarle

Allora come fare ad asciugare le scarpe senza deformarle? La prima cosa da fare è di estrarre la soletta interna e di metterla ad asciugare a parte, se la soletta è estraibile. Meglio sistemare le solette al sole per evitare muffe.

Poi slacciare le scarpe e riempirle di carta da giornale appallottolata, meglio quella dei quotidiani, non colorata. Inoltre è bene anche avvolgerle in 2 o 3 fogli di giornale. In sostituzione si può usare la carta assorbente da cucina. La carta assorbe l’umido accumulato nella scarpa. È meglio evitare i giornali colorati, perché potrebbero lasciare tracce di colore nelle scarpe.

Se si fosse a corto di giornali anche il riso può andar bene e si può anche usare in combinazione con la carta. Se ne mette un cucchiaio nelle scarpe e aiuterà ad asciugarle in più breve tempo.

Accelerare l’asciugatura

Le scarpe da ginnastica si possono appendere per la linguetta al sole, esattamente come un abito. Mentre le altre scarpe devono evitare la luce solare diretta e il termosifone. La soluzione perfetta per far asciugare le scarpe senza problemi è di usare la temperatura ambiente.

Per accelerare l’asciugatura si possono sistemare di fronte ad un ventilatore. Un ventilatore che gira al massimo, potrebbe asciugare le scarpe anche in un’ora.

Prevenire è meglio che curare

In questo periodo di pioggia è meglio pensare ad impermeabilizzare le scarpe, così si risolve alla radice il problema della scarpa bagnata. Questo vale soprattutto se si hanno scarpe in pelle scamosciata. Si può fare attraverso uno spray specifico per scarpe, che oltretutto evita che si stingano. Se si tratta di tomaie in pelle grassa, tipo cuoio, anche del grasso di foca o del grasso per scarpe impermeabilizzante va bene.

Questo è il metodo più veloce per asciugare le scarpe senza rovinarle. Se siamo interessati a come stirare velocemente le camicie, clicchiamo sul link.