Siamo alla fine del mese, e maggio è stato molto particolare. Poche giornate direzionali, molto spesso pochi spunti e prezzi con continui falsi segnali al rialzo o al ribasso. Noi spieghiamo questa situazione attraverso un nostro algoritmo di conteggio delle barre, A cosa ci porta questo? I listini azionari si trovano in fasi diverse della loro evoluzione, e questo porta gli stessi a non muoversi all’unisono e a generare spesso lateralità. Quando i mercati sono indecisi, spesso la nostra mente, per una questione di sopravvivenza tende a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, e a proiettare imminenti pericoli. Ma che cosa può minacciare il rialzo dei mercati?

La realtà storica e la negazione

Non ricordiamo chi fosse stato, ma un tale ha dichiarato quanto segue:“gli uomini fanno gli stessi errori perchè credono che la prossima volta la storia non si ripeterà!”

Proprio la nostra indagine storica sui prezzi dal 1898 ad oggi, ci fa dire e “repetita juvant” che:

a livello statsitico potrebbe essersi formato con elevate probabilità un minimo pluriennale, forse quello decennale;

il terzo anno del ciclo decennale vede raramente formarsi una recessione economica, e con probabilità quasi dell’80% rendimenti dei mercati americani superiori al 20%;

l’attuale contesto economico con tassi al rialzo è stato quasi sempre compatibile con rialzi pluriennali dei mercati.

Che cosa può minacciare il rialzo dei mercati? Semplice! Un’inversione dei prezzi

Alle ore 16:44 della giornata di contrattazione del 31 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.693

Eurostoxx Future

4.225

Ftse Mib Future

26.125

S&P500

4.171,84.

Quali sono i livelli di prezzi da monitorare da ora ai prossimi 1/2 giorni di Borsa aperta?

La tenuta o meno in chiusura giornaliera di:

Dax Future

15.756

Eurostoxx Future

4.252

Ftse Mib Future

26.220

S&P500

4.109.

Sotto ribasso, sopra continuazione del rialzo. Questi sono comunque punti di breve termine, infatti un’inversione ribassista di lungo termine si potrebbe verificare con chiusure mensili inferiori molto inferiori a questi prezzi.

