Questo è il modo incredibilmente semplice ed efficace per eliminare l’umidità dalla casa

Tutti vorremmo avere una casa asciutta e sicura dove poter vivere tranquilli. Ma c’è un problema che riguarda molti ambienti e che riesce a danneggiare la casa. Questa fastidiosa presenza è l’umidità che oltre a rovinare la casa, è causa anche di problemi di salute. Questo, allora, il modo definitivo e sicuro per eliminare l’umidità dalla casa.

Diversi tipi di umidità

Se in casa si forma una macchia scura, allora è molto probabile che sia dovuta ad un accumulo di umidità. Anche se si nota l’intonaco della parete che si gonfia e schiuma, anche quella è una brutta macchia di umidità.

Può darsi che dipende da una piccola perdita delle tubature dell’acqua. Può darsi che sia un fatto di condensa passeggera, come, invece, può dipendere da un problema che parte dalle fondamenta.

Cose che si possono fare

A volte nelle stanze esposte a nord e immerse nel verde è possibile che si accumuli dell’umidità. In questo caso, basta far arieggiare spesso i locali in modo tale che il ricambio d’aria, asciughi la macchia d’umido. Ci sono anche delle piante che assorbono l’umidità.

Se, invece, si tratta di macchie che dipendono da perdite d’acqua, c’è da chiamare un idraulico per cercare la perdita e risolvere il problema, come spesso avviene nel bagno di casa.

Cose da non fare

Una macchia d’umido non deve mai essere coperta. A volte per nasconderla si sistema al di sopra un mobile, oppure un arazzo da muro. Coprire la macchia non fa altro che peggiorare la situazione del muro. E, inoltre, l’umidità passa dal muro al mobile, rovinando anche questo.

Lo stesso non deve essere coperta con della pittura da esterno resistente alla pioggia, perché questa bloccherebbe l’umidità nel muro facendo allargare la macchia al di dentro.

Ancor meno bisogna coprire con delle mattonelle un muro che dà umidità, per le stesse ragioni potrebbe marcire, creando dei problemi grossi con spese notevoli.

Un tipo di umidità pericolosa

L’umidità che parte dalle fondamenta e sale per i muri e i piloni portanti questa è abbastanza fastidiosa e pericolosa. È molto difficile da togliere se non impiegando un bel po’ di soldi. Si tratta a volte di creare una camera d’aria fra le fondamenta e la casa. Si potrebbero riprendere le fondamenta per isolarle, oppure utilizzare un sistema innovativo che parte dalla costatazione di un semplice fatto fisico.

Perché l’acqua risale?

La domanda è perché l’acqua risale nelle mura e non se ne resta nel sottosuolo, visto che farebbe meno fatica piuttosto che salire? Di per sé con la forza di gravità non è facile scalare dei metri, è molto più facile scendere, come capita anche a noi. Ebbene, si è visto che l’acqua risale perché i campi magnetici naturali che fanno parte del terreno, in quel punto polarizzano le molecole di acqua, che come una piccola catena in cui un anello tira l’altro, anche le molecole si attraggono vicendevolmente salendo.

Questo è il modo incredibilmente semplice ed efficace per eliminare l’umidità dalla casa

La soluzione molto semplice è di sistemare degli strumenti fatti in modo del tutto naturale, che invertono la polarità dell’acqua, così che, invece di salire, scende e ritorna nel suo posto di origine, il terreno. Un sistema semplice, naturale che si basa sulle caratteristiche magnetiche della terra e senza impiego di componenti legati all’elettricità. Un modo semplice e sicuro di risolvere il problema messo a punto da esperti reperibili on line. Abbiamo visto come questo è il modo incredibilmente semplice ed efficace per eliminare l’umidità dalla casa.