Questi giorni dell’anno solo i più attesi da parte dei bambini, e non solo. Il periodo natalizio ha la capacità di riportare indietro nel tempo anche chi, ormai, bambino non lo è più. L’atmosfera che si respira per le strade e, soprattutto, i buonissimi piatti della tradizione, hanno su molti di noi un effetto speciale e che attendiamo tutto l’anno. Quest’anno sicuramente ce lo ricorderemo per molto tempo. A causa delle restrizioni imposte dal Governo per frenare i contagi, non potremo festeggiare come siamo solitamente abituati. L’unica cosa che ci rimane dunque, per rendere magici questi giorni, è preparare le ottime ricette che la tradizione regala. A tal proposito, tra poco sveleremo la ricetta per una variante del panettone innovativa e semplicissima che stupirà la famiglia.

I dolci delle Feste

In ogni tavolo addobbato per le feste che si rispetti, non possono mancare i dolci di natale della tradizione. Stiamo ovviamente parlando del panettone e del pandoro. Diventato ormai uno spartiacque, la scelta fra i due scatena ancora oggi divertenti discussioni. Chi ama lo zucchero al velo del pandoro, chi i canditi del panettone, ogni volta è una lotta. Qualsiasi sia la scelta, entrambi offrono un’esperienza di fine pasto ottima e gustosa.

Negli anni sono stati in molti a voler rivisitare questi dolci della tradizione natalizia. Dalle creme innovative con cui farcire il pandoro ai canditi dei gusti più diversi con cui riempire il panettone, le idee sono state molte. In questo articolo vogliamo presentare un’idea innovativa che, più che sugli ingredienti, suggerisce una novità sul modo in cui servire questo dolce. Ecco dunque una variante del panettone innovativa e semplicissima che stupirà la famiglia.

Gli spiedini di panettone

Gli ingredienti che ci serviranno assieme al panettone sono fonduta di cioccolato, burro, mascarpone, tuorlo, panna e zucchero. Per prima cosa tagliamo il panettone a cubetti e passiamolo in padella con un filo d’olio e del burro. Contemporaneamente prepareremo la crema da abbinare poi al nostro dolce. Quindi monteremo il tuorlo insieme al mascarpone, alla panna e allo zucchero. Una volta scaldati i cubetti, passeremo ad infilarli uno ad uno in uno spiedino. Dopo averli coperti da una cascata di fonduta di cioccolato, li potremo servire assieme alla crema di mascarpone. In questo modo presenteremo un’alternativa divertente e gustosissima, ottima sia per un dessert che anche per un antipasto dolce. Ecco dunque una variante del panettone innovativa e semplicissima che stupirà la famiglia.