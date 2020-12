Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo periodo così particolare che tutti noi stiamo vivendo, è importante non abbattersi e tenere su il morale. Tra pochi giorni festeggeremo il Natale e, sebbene non sarà come quello degli anni scorsi, ci sono dei modi per renderlo altrettanto magico. Impegnandoci nel cucinare un pasto indimenticabile ad esempio, sicuramente riusciremo a trasmettere dentro casa nostra quella tanto attesa atmosfera natalizia. Sebbene dovremo festeggiare tra pochi intimi, nulla ci vieta di regalare ai nostri familiari, o conviventi, un’esperienza di sapori tutta da scoprire. A tal proposito, tra poco sveleremo come preparare un dolce irresistibile e che stupirà tutti.

Non troppo pesante

Le idee che si possono trovare su internet, e non solo, sono veramente tante. Chiunque sia alla ricerca di un’ottima ricerca per la cena della viglia o il pranzo di Natale, di certo non rimarrà deluso. Sono infatti disponibili infiniti suggerimenti per poter preparare un ottimo piatto. Dagli antipasti ai dessert, chi più ne ha più ne metta. Oggi vogliamo svelare un metodo per preparare un dolce della tradizione, ma rivisitato in una maniera molto interessante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Inoltre, grazie alla presenza di un ingrediente in particolare, ovvero la ricotta, questo dolce risulterà molto facile da digerire e non darà particolari problemi a chi sta seguendo una dieta. La ricotta infatti si presenta come un formaggio molto magro. Anche gli altri ingredienti non sono particolarmente grassi. Il dolce infatti mette veramente poche calorie. Andiamo a vedere di che si tratta. Dunque ecco la torta di mele natalizia e dal gusto irresistibile grazie a questo ingrediente.

Torta di mele con ricotta e cioccolato

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono uova, zucchero, farina, lievito, latte, ricotta, mele e gocce di cioccolato fondente. Il primo passaggio è quello di formare un composto di uova, zucchero, ricotta e latte. Una volta pronto, aggiungeremo la farina, le gocce di cioccolato e le mele, precedentemente tagliate a dadini. Dopo aver trasferito l’impasto in una tortiera imburrata, aggiungiamo altri spicchi di mela. Dopo quarantacinque minuti a centottanta gradi il dolce sarà pronto per essere servito e gustato. In pochi minuti e seguendo passaggi semplici e veloci, si regalerà alla propria famiglia un fine pasto da leccarsi i baffi. Provare per credere. Dunque ecco la torta di mele natalizia e dal gusto irresistibile grazie a questo ingrediente