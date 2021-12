L’incessante passare degli anni sicuramente spaventa tantissimi di noi. Infatti, quando si è giovani non ci si rende assolutamente conto di come il tempo possa scorrere velocemente, lasciando poco spazio alla riflessione. Sembra che i giorni corrano e noi, di rimando, tentiamo di afferrarli in tutti i modi, non sempre con risultati ottimali. E così ci ritroviamo alla soglia dei 40, e poi continuiamo a crescere, fino ad arrivare ad età sempre più alte. In realtà, nonostante molti non lo pensino, questo è un aspetto della vita bellissimo. Andare avanti con gli anni significa acquisire esperienza, saggezza e vuol dire anche mettere nel cassetto ricordi su ricordi, che porteremo sempre con noi. Al tempo stesso, però, come già sottolineato, molte persone non riescono a non guardarsi allo specchio e a non desiderare di dimostrare qualche anno di meno.

Questo è il modo che pochissimi conoscono per rendere il volto luminoso e giovane anche dopo i 50

Voler apparire più giovani è, effettivamente, un desiderio abbastanza comune per tante persone, che hanno ormai raggiunto la soglia dei 40 o dei 50. E in questo, ovviamente, non c’è nulla di male. La buona notizia è che ci sono dei piccoli segreti, che potrebbero darci una grandissima mano e potrebbero farci raggiungere molto più facilmente il nostro obiettivo. E di questo avevamo già parlato anche in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato un taglio di capelli che potrebbe farci apparire più giovani. Oppure, in un altro articolo, avevamo consigliato un abbinamento di colori, che darà freschezza al nostro look, rendendolo luminoso e sbarazzino.

Ecco come applicare il mascara dopo i 50 per avere un viso brillante durante le serate importanti

Continuiamo oggi con dei consigli davvero utili e, questa volta, concentriamoci sul make up. Il trucco, infatti, è fondamentale se si vuole apparire più giovani. Ricordiamoci, intanto, di non esagerare. I mascheroni e un eccesso di fondotinta non faranno altro che appesantire il viso, rendendolo più scuro. Piuttosto, focalizziamoci sui particolari e sul mascara, soprattutto se stiamo andando a una festa di sera o a un evento importante. Infatti, in questo caso, le nostre ciglia potrebbero diventare le più grandi alleate. Basterà applicare su di esse un mascara dorato, che darà risalto alla loro forma e incornicerà i nostri occhi rendendoli magnetici.

Perciò, ora lo sappiamo. Questo è il modo che pochissimi conoscono per rendere il volto luminoso e giovane anche dopo i 50. L’oro del mascara, infatti, farà brillare il nostro sguardo e nasconderà le piccole rughe che si possono formare intorno alla forma degli occhi. Inoltre, il colore acceso donerà al nostro look audacia e freschezza, facendoci apparire decisamente più giovani.