L’alimentazione sana ed equilibrata è certamente fondamentale per mantenerci in salute e prevenire alcune malattie. Ci sono giorni, però, che “sgarrare” ci appaga e ci fa ritornare bambini. Ecco il sorriso stampato sul nostro volto e, magari, alcune macchie di cioccolato ai lati della bocca. Mangiare ogni tanto qualcosa di fritto, grasso o dolce non fa male, bisogna sempre evitare gli eccessi, come ci raccomandano i nutrizionisti.

Ecco la pasta al forno con ingredienti che fanno bene alla salute ideale anche per chi soffre di intolleranza al lattosio

Quando si hanno intolleranze o si deve fare attenzione nel dosare alcuni alimenti, stare a tavola sereni, specialmente la domenica o per le feste, a volte è difficile. Per fortuna ci sono tanti buoni alimenti tra cui scegliere e da poter combinare tra loro per poter assaporare piatti gustosi senza rimorsi. La pasta al forno che andiamo a scoprire, ad esempio, non prevede il burro e nemmeno la carne, eppure è molto gustosa e la presenza delle lenticchie potrebbe aiutare anche in caso di anemia. Questo piatto, quindi, è indicato anche per chi è intollerante al lattosio o vegano.

Ingredienti per la pasta al forno per 4 persone:

400 g di pasta corta a piacere o rigatoni;

400 g di lenticchie già cotte;

700 ml di passata di pomodoro;

2 carote;

aglio;

olio extra vergine d’oliva;

peperoncino;

pepe;

sale.

Ingredienti per la besciamella senza lattosio:

1 l di latte di soia o di riso;

100 g di farina 00;

2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva;

sale.

Procedimento

In una padella fare soffriggere nell’olio 2 spicchi d’aglio e le carote tagliate a piccoli cubetti. Scolare le lenticchie dal loro liquido e versarle in padella insieme alla passata di pomodoro. Dosare sale, pepe e peperoncino e continuare la cottura. In un pentolino a parte, su fiamma bassa, versare l’olio, la farina, un pizzico di sale e il latte a poco a poco, continuando a mescolare finché non si otterrà una crema liscia. Se necessario, usare anche il frullatore ad immersione a bassa velocità. A questo punto, far bollire l’acqua per la pasta. Se le lenticchie sono cotte, spegnere e oliare una teglia. Scolare la pasta e farne degli strati con le lenticchie e la besciamella. Cuocere per 10/15 minuti in forno caldo a 180 gradi e poi servire.

