Una corretta connessione tra mente e corpo è la chiave per rimanere in salute e comprendere sempre cosa sta accadendo dentro di noi. Il nostro organismo, infatti, comunica con noi in continuazione, cercando di farci capire se tutto sta funzionando come dovrebbe. E se dovessimo notare qualche imperfezione nel lavoro che svolge ogni giorno, dovremmo dargli la giusta attenzione. Infatti, è in questo modo che il corpo tenta di spiegarci che forse qualcosa potrebbe essere danneggiato o che ci dobbiamo preparare a una conseguenza poco piacevole. Imparare a riconoscere i segnali significa poter capire la situazione, così da poterla riportare in modo immediato al nostro medico di fiducia.

Non solo tremore, la spia del Parkinson potrebbe essere questa tendenza diffusa e totalmente inaspettata

Ci sono diversi messaggi, inviati in maniera piuttosto precisa dal nostro organismo, che non sempre riusciamo a cogliere in modo immediato e chiaro. Per esempio, il fisico ci avvisa se i livelli di colesterolo cattivo presenti nel nostro sangue sono troppo alti. Oppure, cerca di metterci in guardia dall’arrivo dell’Alzheimer, facendoci assumere un comportamento forse insolito e spesso criticato. Quindi, stiamo certamente parlando di campanelli d’allarme che dovrebbero in qualche modo essere ascoltati. Questo, tra l’altro, succede con tutti i problemi di salute, a cui si potrebbe andare incontro nel corso della vita. E tra questi, ritroviamo anche il Parkinson. Infatti, ci sono diverse avvisaglie che dovremmo imparare a cogliere velocemente, proprio come quella che presenteremo oggi.

Una delle spie del Morbo di Parkinson è proprio la mancanza di emozioni

Molti non pensano che anche l’umore possa dirci tanto del nostro stato di salute, eppure è proprio così. Alcuni atteggiamenti potrebbero svelarci che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Come spiega la Fondazione Veronesi, infatti, ci sono alcune spie che potrebbero dare l’allarme. In questo caso, concentrandoci sul Morbo di Parkinson, ci sono diverse avvisaglie a cui dovremmo prestare attenzione. Una di queste è certamente il tremore, da sempre associato a questa malattia. Ma non solo. Infatti, nella lista di segnali, ritroviamo anche l’apatia. Questa sensazione, spesso collegata più alla demenza che al Parkinson, in realtà è avvisaglia anche di quest’ultimo. La mancanza di emozioni e di spinta vitale sembra prevalere in coloro che si stanno ammalando, dando un importante messaggio.

Dunque, non solo tremore, la spia del Parkinson potrebbe essere questa tendenza diffusa e totalmente inaspettata. Se dovessimo notare questi due segnali, insieme ad altri, contattiamo il nostro medico di fiducia. In questo modo, potremo certamente avere delle delucidazioni e delle risposte più certe.

