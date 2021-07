Un’alimentazione corretta è il mezzo migliore per tenersi in forma e contrastare ogni problema di salute. A questo proposito la frutta è uno degli alimenti che mai dovrebbe mancare nella dieta. Ogni frutto nasconde proprietà benefiche e vantaggi per il nostro organismo di cui non possiamo fare a meno.

Per questo dovremmo preparare più spesso abbondanti porzioni di macedonia dopo i pasti. Ma ciò che a volte ci può offrire un frutto fresco va al di là di ogni aspettativa. Alcuni di questi sono infatti in grado di salvaguardarci dall’arrivo di tante malattie tremende che possono compromettere anche definitivamente la salute. Tra i frutti da comprare ve n’è uno non originario dell’Italia ma ormai onnipresente al supermercato. Esso ci fornisce un aiuto prezioso che non possiamo ignorare. Vediamo di cosa si tratta e in che modo lo fa.

Questo dolcissimo frutto è antinfiammatorio, aiuta l’intestino e contrasta il cancro al colon

Alcuni disturbi e malattie, anche se forse poco conosciuti, sono più frequenti di quel che si pensa. Oltre che provocare problemi costanti possono condurre addirittura a patologie ancora peggiori. I disturbi infiammatori intestinali cronici ne sono un esempio. Tra i più diffusi vi sono il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa, che aumentano il rischio di cancro al colon.

I sintomi che li collegano sono diarrea persistente, crampi addominali e dolori articolari. È possibile localizzarli per tempo con appositi esami come colonscopie, ecografie e risonanze magnetiche. Spegnere l’infiammazione non è sempre semplice e a volte si arriva perfino all’intervento chirurgico. Per fortuna possiamo cercare di prevenirli o curarli proprio a partire dalla tavola.

Un alimento in particolare sembra efficace al riguardo. Parliamo del mango. Questo dolcissimo frutto è antinfiammatorio, aiuta l’intestino e contrasta il cancro al colon. Secondo una ricerca condotta presso la A&M University del Texas, l’impatto positivo del mango contro coliti e infiammazioni dell’intestino è evidente.

I ricercatori hanno condotto lo studio introducendo questo frutto nella dieta di pazienti affetti da disturbi come il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa. I risultati hanno dimostrato che il merito delle proprietà curative del mango va ai gallotannini, sostanze assorbibili dai batteri intestinali. Tutto ciò ha portato l’organismo dei pazienti coinvolti a sviluppare più probiotici benefici che contrastano i disturbi.