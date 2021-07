Il sovrappeso e l’obesità sono le premesse per sviluppare alcune temute malattie e molti problemi di salute. Mantenersi in forma è importante e il peso svolge un ruolo determinante. Può sembrar strano ma questo fresco profumo può aiutare a perdere peso e sentirsi attivi .

Un problema serio

Oggi l’obesità è una delle condizioni che più preoccupano i medici. In tutto il Mondo sono molte le persone in sovrappeso. L’Organizzazione Mondiale della Sanità parla di una vera epidemia che coinvolge ogni classe sociale.

Il perché l’OMS si allarmi tanto è semplice. L’obesità è l’anticamera d’ipertensione, eccesso di colesterolo cattivo nel sangue e asma. A questo bisogna aggiungere il pericolo di sviluppare malattie croniche dell’apparato cardiovascolare, ictus, diabete e alcuni tumori.

Il peso che non va via

Il problema è molto sentito da chi ne soffre e spesso comporta anche dei risvolti sociali. Le persone non si sentono in forma e nonostante i loro sforzi, non riescono a perdere peso. Il motivo per cui una persona che mangia di meno e fa una blanda attività fisica non perda peso, è un vero rompicapo.

Si è visto che molte persone mangiano cibi industriali ricchi di additivi e grassi idrogenati. Questi ultimi provocano colesterolo e obesità. Mentre gli additivi intaccano l’integrità del microbiota intestinale. I medici dicono che per poter dimagrire è necessario una flora batterica intestinale in perfetta forma e cibi sani.

Questo fresco profumo può aiutare a perdere peso e sentirsi attivi

I profumi sono da tempo utilizzati per suscitare sensazioni piacevoli, creando quella nota di positività che spesso aiuta. In effetti l’aromaterapia è un Mondo che offre possibili effetti positivi sulla persona. Anche la scienza ogni tanto esplora questa potenzialità, come capita in questa ricerca che esamina la relazione fra dimagrimento e profumi.

È noto che il profumo di pompelmo e limone sono amati per via alla loro fragranza fresca ed energizzante. Questo effetto oltre a dare una sferzata di vitalità, agisce anche sul nervo simpatico che innerva lo strato adiposo presente nel nostro organismo. In breve questa stimolazione produce la lipolisi, ovvero un’azione che porta a bruciare i grassi.

Nell’esperimento gli studiosi hanno utilizzato gli oli aromatici di pompelmo e limone. Con la loro fragranza particolare possono aiutare a far perdere un po’ di peso in eccesso, sgonfiare la pancia e a regalare tanta fresca energia.