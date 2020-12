Durante le feste natalizie si compra molto cibo e si mangia più del normale. Può capitare, però, di avanzare del cibo e non sapere proprio come consumarlo. Per evitare inutili sprechi, quello che vogliamo proporre oggi è un modo goloso per riciclare il pandoro avanzato. Come già visto in una precedente ricetta per riciclare il panettone, ci sono diversi modi per recuperare e valorizzare i dolci avanzati, in questo caso, il pandoro.

Ingredienti

300 gr. di pandoro;

70 gr. di mandorle sgusciate;

70 gr. di noci sgusciate;

200 gr. di cioccolato fondente;

200 gr. di cioccolato al latte;

50 gr. di burro;

100 gr. di amaretti;

3 cucchiai di sciroppo d’acero;

2 cucchiai d’acqua calda;

30 gr. di frutta disidratata a piacere;

cioccolatini e torroncini avanzati;

zucchero a velo q.b.

Come far rinascere il pandoro avanzato

Mettere in una ciotola d’acqua ad ammollare la frutta disidratata scelta per 10 minuti. Dopodiché scolarla, strizzarla bene e metterla da parte. Con l’aiuto di un mixer, tritare il pandoro e gli amaretti.

Tagliare le mandorle e le noci e mettere da parte. Tritare anche il cioccolato fondente, quello al latte e metterli in una ciotola. Unire a questi il burro a tocchetti, lo sciroppo d’acero, due cucchiai d’acqua calda e fare sciogliere a bagnomaria. Una volta sciolti, amalgamare con una spatola due terzi della frutta secca e della frutta disidratata scelta, il pandoro e gli amaretti tritati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Rivestire una teglia con la carta forno precedentemente inumidita e strizzata. Versare il composto e livellarlo aiutandosi con una spatola.

Cospargere con eventuali cioccolatini avanzati e tagliati a metà, torroncini e la restante frutta secca e disidratata.

Lasciar riposare in frigorifero per almeno 4 ore e servire con una spolverata di zucchero a velo.

Questo è un modo goloso per riciclare il pandoro avanzato per evitare il più possibile sprechi di cibo.