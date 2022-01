La prima settimana dell’anno si è chiusa positivamente per la Borsa italiana. Per la terza settimana consecutiva Piazza Affari ha terminato l’ottava in terreno positivo. L’indice Ftse Mib ha raggiunto un prezzo massimo che non toccava da oltre 13 anni. Se il buondì si vede dal mattino, l’anno potrebbe essere migliore di quello che si è appena chiuso.

Per la Borsa di Milano il 2021 è stato molto positivo, in 12 mesi l’indice maggiore di Piazza Affari ha guadagnato oltre il 20%. Il 2022 potrebbe essere un anno altrettanto buono per le Borse europee e in particolare per Piazza Affari. Vediamo perché.

I principali listini europei hanno chiuso la settimana vicino ai massimi storici nonostante le ultime due sedute in ribasso. Parigi e Francoforte sono sui massimi assoluti, Londra è vicina al record. Invece la Borsa di Milano dista ancora l’80% dal massimo realizzato a marzo del 2000. Questa distanza potrebbe essere l’asso nella manica della nostra Borsa. Grazie a questa ampia distanza, il potenziale rialzista del nostro listino è maggiore rispetto a quello delle altre Piazze azionarie.

Negli ultimi 6 mesi solo la Borsa di Parigi ha guadagnato più della nostra Borsa, ma in modo frazionale. Da luglio il nostro listino ha fatto molto meglio di Francoforte, Londra e dell’Euro Stoxx 50. Questo perché gli investitori professionali stanno puntando maggiormente sul nostro mercato azionario piuttosto che sulle altre principali Piazze europee.

Piazza Affari ha in mano un jolly che potrebbe scatenare in Borsa la caccia a questi titoli azionari

L’andamento dei prezzi delle prime sedute dell’anno lo dimostrano. Dal 23 dicembre a venerdì scorso, il Ftse Mib è salito del 2,4%, le altre principali Borse europee sono salite meno dell’1%. Nelle ultime sedute a Milano le blue chip si alternano nel realizzare le migliori performance, con rialzi che spesso hanno superato il 3%. Questo dimostra che i grandi investitori a rotazione inondano di acquisti i titoli del nostro listino principale, accumulando posizioni al rialzo. Per i nostri Analisti Piazza Affari ha in mano un jolly che potrebbe scatenare in Borsa la caccia a questi titoli azionari.

Mercoledì 5 gennaio il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso sopra i 28.000 punti e ha raggiunto un massimo a 28.212 punti. Per trovare i prezzi così in alto occorre tornare al settembre del 2008. Purtroppo nelle due successive sedute l’indice ha accusato un calo, fisiologico, dopo i rialzi delle precedenti due settimane.

Venerdì i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari hanno chiuso a 27.618 punti, sopra l’importante supporto dei 27.500 punti. Per la ripresa della corsa al rialzo i prezzi devono mantenersi sopra questa soglia. Se scendessero sotto questo livello, calerebbero fino a 27.200 punti. Invece una chiusura sopra i 28.000 punti, specialmente se settimanale, aprirebbe la strada al raggiungimento del target a 29.500 punti.

