Ecco la brillante idea per riciclare il cioccolato avanzato dalla calza della Befana con questa strepitosa ricetta pronta in 5 minuti

Stufi di tutta quella cioccolata che gira per casa reduce dalla calza della Befana? Quelle golosissime barrette ricche di zuccheri e calorie che non riusciamo a guardare per non esserne tentati.

Ecco, nulla di più semplice che provare a riciclare quel cioccolato avanzato dalla calza della Befana con questa brillante e strepitosa ricetta pronta in soli 5 minuti.

Una preparazione davvero facile e super veloce che impiega pochissimi ingredienti tra cui, la maggior parte del cioccolato della calza. Questo strepitoso dolce, potrà essere decorato con questa fantastica crema che non è la solita al mascarpone ed utilizzare qualche pezzetto di cioccolata qua e là.

Ecco gli ingredienti che occorrono.

Ingredienti

250 gr di cioccolato;

50 gr di burro;

3 uova;

50 gr di zucchero;

250 gr di farina;

150 gr di latte;

1 bustina di lievito.

Procedimento

Iniziare la preparazione del ciambellone partendo dalla cioccolata che abbiamo a disposizione che dovrà essere sciolta a bagnomaria in un pentolino su fuoco moderato. Quando il cioccolato sarà quasi sciolto, aggiungere il burro e amalgamare per bene. Poi togliere dal fuoco e lasciar raffreddare.

A parte prendere un contenitore e con l’aiuto delle fruste elettriche montare le uova con lo zucchero fino a quando il composto non sarà cremoso. Poi aggiungere il latte, continuare ad amalgamare e pian piano versare la farina setacciata per evitare la formazione dei grumi.

Non resta che aggiungere il lievito che dovrà essere amalgamato fino a quando non si inizieranno ad intravedere le bollicine nel composto. Ed infine versare il cioccolato liquefatto precedentemente con il burro, perfettamente freddo se non si vuol rovinare il dolce.

Mescolare tutto con cura e versare l’impasto in uno stampo ben imburrato ed infarinato. Infornare per circa 35 minuti a 180°C e quando sarà pronto se è avanzata della cioccolata, decorare come meglio si preferisce.

