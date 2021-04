Prendiamo una delle zone più belle d’Europa e vediamola nell’ottica del riciclo. L’Algarve, splendida regione del Portogallo e i tappi di sughero del mitico Porto, liquore nazionale. Cosa hanno in comune? Non stiamo impazzendo e non siamo nemmeno in preda ai fumi dell’alcol dei pranzi pasquali. Semplicemente questo compost fai da te ha fatto crescere una delle foreste più belle d’Europa. Non immaginiamo come potrebbe diventare il nostro giardino! Ma vediamo assieme ai nostri Esperti perché dobbiamo “compostare” anche i tappi del vino. Quelli di sughero, però.

Il tappo di sughero è un ottimo compost

Non buttiamo via i tappi di sughero delle bottiglie di vino d’ora in poi, perché questo compost casalingo fai da te ha fatto crescere una delle foreste più belle d’Europa. Basterà sminuzzarli e metterli nel bidoncino di casa che destiniamo al compost delle nostre piante e dei fiori di casa. Assieme ai gusci d’uovo, alle bucce di banana, ai fondi di caffè, alle bustine del tè e a tanti altri prodotti naturali. Una volta che avremo macerato il tutto e, gli avremo unito magari anche dell’aceto e il vino avanzato dei pranzi di Pasqua, ecco pronto il fertilizzante da sotterrare vicino alle nostre piante.

Silicone e tappi di sughero ed ecco dei vasi artigianali shock

Prima di vedere, per curiosità, la regione dell’Algarve, da segnare per un viaggio futuro, ecco cosa potremmo fare ancora coi tappi di sughero. Ad esempio. dei meravigliosi vasi, vasetti e recipienti per fiori e piante di casa. Ci basteranno:

del silicone o della colla specifica;

i tappi;

tanta fantasia da buoni italiani.

Potremo produrre delle creazioni meravigliose a forma di torre, di fioriera, di sottobicchiere e porta candele.

Non solo Algarve ma anche la nostra Sardegna

Dicevamo dell’Algarve, elegante regione portoghese, affacciata dell’Oceano, con meravigliose spiagge e uno splendido entroterra. Forse più conosciuta per la sponsorizzazione da parte dei calciatori famosi come Ronaldo e l’ex interista Figo. Ma, attenzione che, anche in Italia, e, precisamente in Sardegna, nella Gallura, vantiamo quasi 250.000 ettari di verde e foreste di sughero riciclato. Ricordiamocene al momento di stappare le bottiglie. Forse non tutti lo sanno, ma ecco come questo compost casalingo fai da te ha fatto crescere una delle foreste più belle d’Europa.

