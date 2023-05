Questo BTP con un cedolone e un rendimento di oltre il 5,2% nasconde un segreto

Il BTP può rappresentare un’opportunità di investimento interessante con l’inizio della fine del rialzo dei tassi. Nelle righe seguenti puntiamo l’attenzione su un Buono del Tesoro poliennale con un rendimento superiore a quello di altri BTP con analoga scadenza.

Questo BTP (Isin: US465410BG26) ha una durata residua decennale, infatti scade a giugno del 2033 ed ha un rendimento superiore a titoli con analoga scadenza. Facciamo un confronto con il BTP con rimborso a maggio del 2033 (IT0005518128). Questo titolo al momento dell’analisi ha un prezzo di 102,27 centesimi e un rendimento netto annuo del 3,3%. Invece il BTP con scadenza giugno del 2033, al prezzo di 101,7 centesimi, rende il 4,6%. A cosa è dovuta questa differenza di rendimento su due titoli della stessa durata residua ed emessi entrambi dal Ministero del Tesoro?

Il segreto che nasconde il BTP con scadenza giugno 2033

Il mistero sta nella valuta di emissione dei due BTP. Quello con il rendimento maggior, che scade a giugno, è in valuta statunitense, in dollari, a differenza del BTP scadenza maggio, che è in euro. Negli USA i tassi di interesse sono più alti di circa un punto e mezzo rispetto a quelli europei, da qui la differenza di rendimento

Esiste un sostanziale svantaggio da considerare quando si investe in questo BTP. Gli investitori devono acquistare dollari per investire nel BTP con scadenza giugno, poiché il titolo è denominato in dollari USA. Quindi devono valutare il rischio cambio. Se il rapporto tra euro e dollaro si sposta contro l’investitore, il rendimento del titolo cala.

Questo BTP con un cedolone ha anche dei vantaggi

Ovviamente il rendimento è senza dubbio a favore dell’investimento di questo titolo, sempre al netto dei rapporti di forza tra le due valute. Ovviamente puntare su questo Buono del Tesoro è una scommessa sulla tenuta del valore del dollaro nei confronti dell’euro. Chi investe in questo titolo di Stato scommette sulla forza del dollaro contro la valuta europea.

Il BTP è quotato sulla Borsa italiana, nel segmento MOT e quindi può essere acquistato come un qualsiasi altro titolo di Stato. Può essere valido per una strategia di diversificazione del portafoglio obbligazionario. Inoltre anche la cedola annuale del 5,375%, ha un forte appeal.

Perché può valere la pena comprare questo titolo di Stato

In sintesi, questo BTP con un cedolone in dollari USA può rappresentare un’opportunità di investimento interessante, anche in ottica di diversificazione. Tuttavia, è importante valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi di questo titolo prima di investire. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente il rischio di cambio. Potrebbe valere la pena di rimanere sui titoli di Stato in euro con rendimenti comunque elevati.