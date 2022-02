Quando si pensa al borotalco, una delle prime immagini che ci vengono in mente è quella dei neonati. Del resto, era nato proprio per evitare che si arrossasse la loro pelle. O anche alle nostre nonne, che in casa avevano un bel barattolone verde di Borotalco, pronto all’uso.

Infatti, grazie alle sue caratteristiche, il talco è il classico prodotto che si potrebbe utilizzare in modi diversi. Alcuni, assolutamente inaspettati, eppure ugualmente efficaci. Insomma, oltre allo shampoo secco e non solo per una morbida pelle profumata e asciutta, il talco potrebbe essere nostro alleato in tanti aspetti della nostra vita.

È un valido sostituto dello shampoo per farci risparmiare tempo

Ad esempio, il talco ben si presta per sgrassare rapidamente i nostri capelli. Siamo in ritardo per un appuntamento e non abbiamo tempo di fare tutta l’operazione lavaggio? Non abbiamo in casa uno shampoo secco specifico? Nessun problema. Basterà mettersi un po’ di talco sul nostro cuoio capelluto e poi strofinare con cura con un panno asciutto. Magari, aiutiamoci con un phon per togliere la polvere rimasta e il gioco è fatto. In alternativa, potremo “lavare” i nostri capelli a secco con maizena o bicarbonato di sodio, entrambi rimedi della nonna che abbiamo in casa. E inodori.

C’è chi usa anche il talco come sostituto della cipria, in particolare se vogliamo darci un colore più chiaro alla nostra carnagione.

Sta per arrivare la primavera e, quasi sicuramente, torneranno non solo le belle giornate, ma anche le formiche. Ebbene, il talco, anche mentolato, si presterebbe per tenere lontano questi animaletti spesso fastidiosi.

Oltre allo shampoo secco e non solo, per una morbida pelle profumata e asciutta sono tante le cose che si possono fare con il borotalco e che ci farebbero risparmiare tanti soldi

C’è chi se lo passerebbe, prima di radersi, a protezione della pelle. Anche per la ceretta, ci sono signore che se si spalmano un velo di talco per prevenire irritazioni.

Anche le macchie di olio possono essere vinte con l’aiuto del talco. Sempre il talco potrebbe essere utile per le scarpe. Quando sono nuove per non farle scricchiolare e alla sera per evitare i cattivi odori, assorbendo l’umidità. Basta versarne poco dentro le nostre scarpe. A proposito di odori, mischiandone 10 grammi con la sabbia della lettiera del nostro gatto, avremo un effetto deodorante.

Sul talco, va detto, si è discusso non solo sui suoi usi, ma anche su eventuali rischi. Il talco potrebbe essere cancerogeno? Per una corretta informazione, l’invito è di leggere quanto riportato sul sito della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.