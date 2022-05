Ci sono purtroppo dei momenti difficili per tutti. Alla fine la fortuna va e viene durante la vita, quindi può succedere che si passino delle settimane o dei mesi molto complicati. La cosa importante però è sempre cercare di non mollare e cercare sempre di rialzarsi.

L’oroscopo ci dà delle utili indicazioni questo mese, parlandoci di un segno che avrà un mese difficile, ma non tutto è perduto. Scopriamo dunque chi è che secondo l’oroscopo dovrà farsi coraggio per passare indenne le prossime settimane. Un segno zodiacale passerà un maggio difficile, ma le possibilità di rialzarsi sono molte.

Un segno che deve rialzarsi

Il segno che si deve preparare a lottare a maggio è la Vergine. Le ragioni potrebbero essere molteplici, ma tutto punta al fatto che ci saranno delle difficoltà nelle settimane a venire. Può darsi che i problemi abbiano inizio al lavoro, con la Vergine che inizia ad essere demotivata e ad aspettare speranzosa che arrivi l’estate, per farsi qualche settimana di vacanza. Oppure ci potrebbero essere delle complicazioni di coppia, come litigi e perdita di armonia di coppia.

Purtroppo è anche possibile che i problemi siano più grandi e, nel peggiore dei casi, si potrebbe arrivare ad un licenziamento. Oppure, nel caso della coppia, si può arrivare ad una vera e propria rottura. Ciò che succederà avrà un immediato impatto negativo per la Vergine, che probabilmente si troverà sconsolata nella prima parte del mese.

Un segno zodiacale passerà un maggio difficile ma queste sono le maniere per rialzarsi e ritrovare la felicità secondo l’oroscopo

Le maniere per rialzarsi però ci sono e, dopotutto, sono abbastanza semplici da seguire. La Vergine dovrebbe semplicemente fare un bel respiro e non farsi prendere dal panico, non importa quanto sia stressante o difficile la situazione. La prima cosa da fare è quindi prendersi cura della propria salute mentale e del proprio equilibrio.

Poi, una volta ristabilita un po’ di serenità, bisogna affrontare le cose di petto e non scoraggiarsi. Se si è perso il lavoro, bisogna gettarsi subito a capofitto con nuovi colloqui. Se si è stati lasciati, bisogna chiedere aiuto agli amici o alla famiglia, che possono dare un supporto forte in queste situazioni. Poi, rimettersi ad uscire con qualcuno, per vedere se e quando scatterà una nuova scintilla.

La Vergine deve quindi calmarsi, chiedere aiuto, formulare un piano e poi agire. Se riuscirà a comportarsi in questo modo, la felicità tornerà presto, basta volerlo.

Lettura consigliata

Finalmente arriva la felicità per il Capricorno mentre un altro segno farà degli incontri inaspettati a maggio