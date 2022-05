I salari italiani sono ormai tra i più bassi d’Europa. Siamo uno tra gli ultimi Paesi senza un salario minimo e soffriamo la mancanza di un adeguamento dei salari all’inflazione da ormai decenni. Per questo ed altri motivi, migliaia di giovani italiani sono sempre più decisi a lasciare il Paese per avere guadagni più alti e situazioni di lavoro migliori. In molti sono attirati dal fare la stagione estiva in Paesi del nord Europa, nei bar, ristoranti e nelle campagne. Oggi vogliamo proprio parlare di un Paese che offre stipendi altissimi e una buona qualità della vita. Ecco perché chi vuole guadagnare 2.200 euro al mese può andare in questo Paese europeo per la stagione estiva e non se ne pentirà.

Basta l’iniziativa e la voglia di tirarsi su le maniche

In passato molti giovani erano attratti dalla capitale inglese. Moltissime attività gestite da italiani, tantissima richiesta di manodopera e l’opportunità di imparare l’inglese erano i motori di questa scelta. In seguito alla Brexit è molto difficile immigrare nel Regno Unito e per questo in molti sono alla ricerca di destinazioni diverse. Tanti sono attratti da Spagna e Portogallo, ma i salari non sono molto più alti di quelli italiani.

Dobbiamo sapere che più di venti Paesi europei possiedono un salario mensile minimo al di sotto del quale non si può scendere. Se in Spagna il salario minimo è di 1100 euro, alcuni Paesi offrono paghe decisamente interessanti. Francia, Germania e Irlanda offrono una cifra di partenza superiore a 1.500 euro. Il Paese con il valore più alto è il Lussemburgo. Il Principato al centro d’Europa vanta il record di 2.200 euro al mese di paga minima.

Chi vuole guadagnare 2.200 euro al mese può fare la stagione in questo Paese europeo ad un’ora dall’Italia

Se siamo operatori della ristorazione o tecnici, possiamo progettare di trasferirci per qualche mese nella piccola capitale. Tante garanzie ed un riconoscimento economico del genere valgono la pena e potremo così mettere da parte soldi ed esperienze. Grazie al fatto che il Lussemburgo è in Unione Europea, potremo lavorarvi senza visti né permessi di soggiorno. Grazie ai numerosi collegamenti aerei ed alla posizione strategica al centro d’Europa, riusciremo a raggiungerlo in un’ora di volo dal nostro Paese. Se siamo attratti da questa idea possiamo iniziare a consultare agenzie di lavoro o i nostri contatti personali.

Approfondimento

Anche con mille euro al mese si vive da ricchi in questa capitale europea che attira sempre più italiani giovani e non