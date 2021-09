C’è tempo fino al 28 settembre per aggiudicarsi numerosi immobili a prezzi ribassati in alcune città italiane. Tra i locali messi in vendita ci sono appartamenti, box, negozi, uffici, locali commerciali di vario genere. Chi è in cerca di un immobile da acquistare faccia attenzione all’opportunità di case, box e negozi a prezzi ribassati in queste città.

Ci sono box che partono da poche migliaia di euro e appartamenti a partire da 30.000 euro. Fanno parte di numerosi lotti di immobili offerti in asta dall’INPS. L’asta si svolge tra il 21 e il 28 settembre a seconda della regione in cui si tiene e tutti possono partecipare. Vediamo più in dettaglio come si può partecipare.

Come partecipare all’asta dell’INPS via web

La forma d’asta è senza incanto, ovvero le offerte vengono presentate in busta chiusa. In questo caso l’asta viene svolta via web, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal CNR, il Consiglio Nazionale del Notariato. Grazie a questa iniziativa ogni cittadino può partecipare all’asta e fare l’offerta senza recarsi fisicamente nel luogo dell’asta. Chi vuole fare un’offerta deve recarsi in uno degli studi notarili che aderiscono al circuito RAN, Rete Aste Notarili. Qui può depositare la cauzione e il giorno dell’asta da questo studio può seguire lo svolgimento e fare offerte online. Per esempio chi vive a Milano può recarsi presso un ufficio notarile abilitato per fare un’offerta per un immobile di Firenze.

Attenzione all’opportunità di case, box e negozi a prezzi ribassati in queste città

Le regioni coinvolte da questa tornata di offerte sono la Lombardia, il Veneto, la Toscana, il Lazio, le Marche. Il bando d’asta con tutte le offerte può essere scaricato dalla pagina dell’INPS a questo link. Per ogni regione si trova un documento in cui sono inserite le offerte per ogni città. Nel documento si specificano il tipo d’immobile, le dimensioni e le caratteristiche, il luogo, il prezzo di partenza e il notaio di riferimento.

Per esempio in Lombardia ci sono offerte di immobili a Milano, Bergamo, Cremona e Pieve Emanuele, comune a ridosso della città meneghina. A Cremona si possono trovare case a partire da 30.000 euro. In Toscana si trovano immobili in offerta ad Arezzo, Pisa e molte case a Firenze e Livorno. In Veneto l’offerta si concentra su Treviso e Vicenza. Nel Lazio l’offerta è esclusivamente su immobili a Roma. Nelle Marche ci sono in vendita alcune unità commerciali a Pesaro.

Anche se non si troveranno appartamenti con 2 camere, bagno e cucina a 8.000 euro, come queste case, certamente le occasioni non mancheranno.

