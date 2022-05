Questo borgo medievale col castello è una fiaba dove mangiare bene e godere momenti unici

Di posti magici in Italia ne conosciamo tanti. Ma ciò che ci sorprende è che ogni volta aggiungiamo una perla alla nostra collezione. Sia che siamo viaggiatori avventurosi, oppure semplici esploratori del fine settimana, non dobbiamo mai smettere di scoprire. Nella maggior parte dei casi questi tesori sono quasi di fronte ai nostri occhi e gratuiti da visitare. Pensiamo ad esempio alla spada nella roccia, che pensiamo esistere solo nelle fiabe; invece, è custodita in una provincia italiana all’interno di un luogo unico.

Oppure a tutte le feste di piazza, che in alcuni casi diventano delle vere e proprie folli esperienze collettive. Basterà pensare alla festa di maggio della città gioiello del Medioevo. Oggi, però, sogniamo con le atmosfere da favola di un borgo castello che sembra uscito dalle leggende dei cavalieri. Vigoleno, in Provincia di Piacenza, è una meta semplicemente sensazionale, oltre ad essere nella lista dei Borghi più belli d’Italia. Infatti, il castello abbraccia interamente il borgo, diventando così un unico blocco inscindibile. Il livello di conservazione è praticamente perfetto. Questo borgo medievale col castello è una fiaba, così vediamo 3 motivi per cui fermarsi da queste parti.

Una mostra unica in Italia

Il primo motivo valido per accedere al borgo è architettonico. Esiste una sola via d’accesso al paese, ed è costituita da una porta fortificata. Da qui si snodano i vicoli di ciottoli e tutti i monumenti: la chiesa di San Giorgio, la torre, la fontana e le fiorite case di pietra che riempiono il forte. Dobbiamo sapere che Vigoleno è piccola e facile da visitare, ma come vedremo le delizie da vedere riempiranno la nostra giornata.

Ad esempio, esiste un’esposizione unica in Italia, ed è il Museo degli orsanti. Per chi non lo sapesse, quello degli orsanti era un mestiere affascinante e circondato da un’aura di magia. Si trattava di compagnie itineranti che attraversavano l’Europa nel Settecento e nell’Ottocento facendo esibire animali addestrati. Moltissimi di loro provenivano da questa zona d’Italia. Spesso partivano per 4 o 5 anni e mostravano animali sconosciuti ai più: orsi (da cui il nome), scimmie, cammelli. All’affascinante storia di queste persone e di questi viaggi è dedicato questo museo. Ed è la seconda ragione per cui fermarsi a Vigoleno.

Questo borgo medievale col castello è una fiaba dove mangiare bene e godere momenti unici

Attendiamo infine l’orario del tramonto. Noteremo giochi di luce sensazionali, perfetti per gli amanti della macchinetta fotografica. Le ombre, i colori e le forme di queste strutture faranno giocare la nostra fantasia. Non è un caso che Vigoleno ospitò nel 1987 le riprese del film Ladyhawke. Siamo pronti per cena, e la tradizione gastronomica di questi luoghi ha realmente molto da offrire. Tipico tra tutti il Vin Santo di Vigoleno, così come celebri sono i salumi e gli insaccati della zona. Inoltre, negli ultimi anni questa zona si sta distinguendo per una produzione di vari tipi di miele di qualità.

