Forse è troppo presto per pensare al mare, ma se ci spostiamo verso il Sud Italia le alte temperature sono già arrivate. E così un weekend al mare e una passeggiata sulla spiaggia non ce la vieta nessuno.

Importante è scegliere la meta giusta. Una di quelle dove si può passare un weekend in totale rilassatezza, dove si può gustare del buon cibo, ammirare un paesaggio straordinario e, perché no, mettere i piedi in acqua.

Le mete primaverili o estive in Italia sono veramente tante: da Nord a Sud. Il mare della Liguria è fenomenale, come quello della Toscana, della Campania, della Puglia e della Calabria. Insomma, sulla costa ci sono delle perle che non si possono assolutamente perdere.

Molte località sono super conosciute, altre invece rimangono un pochino in disparte, ma sono anche queste fenomenali. La Campania è una regione del Sud Italia che ha veramente tantissimi luoghi sensazionali. Tra borghi nascosti, mare cristallino e la bellissima Costiera Amalfitana, che rimane un luogo da sogno.

Una regione amatissima anche dalle star internazionali. Impossibile dimenticare Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri la scorsa estate. Ma oltre a queste mete super gettonate c’è un borgo a picco sul mare in Campania che merita tutta la nostra attenzione.

Questo borgo è una meta di mare a 5 stelle per chi ama l’acqua cristallina e il cibo

Proprio nella Costiera Amalfitana c’è Cetara, borgo in provincia di Salerno, che dal 1997 è Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO poiché parte della Costiera. Cetara è un delizioso borgo marinaro e il suo nome deriva dal latino “Cetaria”, tonnara, o da “cetari”, venditori di pesci grossi.

Questo borgo è però noto in tutto il Mondo per una cosa ben precisa: parliamo della colatura tradizionale delle alici. Questa viene usata moltissimo anche dagli chef stellati ed è perfetta per condire gli spaghetti o le linguine.

Oltre al buon cibo, Cetara è un borgo da vivere veramente a 360 gradi. È un luogo ricco di attività che si possono fare sia nell’entroterra sia vicino al mare. Un’esperienza veramente unica in un luogo unico. E se ci fermiamo un attimo al tramonto a guardare verso il mare, da una zona alta del borgo, potremo ammirare l’infinito silenzioso davanti a noi. Dove mare e cielo si abbracciano e si legano fino quasi a non distinguerli più. Ebbene, questo borgo è una meta di mare a 5 stelle per tutti coloro che voglio vivere un’esperienza unica nella Costiera.

Lettura consigliata

Sorprendente e intelligente il motivo per cui molti stanno mettendo una bottiglia d’acqua negli angoli esterni della casa