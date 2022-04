Una fumante pasta ripiena è il piatto che mette sempre d’accordo tutta la famiglia. Lasagne, cannelloni o crespelle farcite sono tra i primi piatti al forno più apprezzati di sempre.

Per i cannelloni esiste qualche variante oltre al solito ragù di carne macinata, uova, pane raffermo e sugo di pomodoro, come quelli ricotta e spinaci.

Ma esiste un modo per non usare ingredienti come il burro o le uova? Per intolleranze alimentari o per semplice gusto, è possibile aver interesse a preparare dei cannelloni semplicemente diversi.

Cosa occorre per cucinare un ripieno diverso dal pomodoro o da ricotta e spinaci

250 grammi di cannelloni freschi di semola di grano duro o vegani;

un gambo di sedano;

una carota;

una cipolla;

2 spicchi d’aglio;

800 millilitri di brodo vegetale;

300 grammi di granulato di soia;

20 centilitri di vino bianco;

3 cucchiai di concentrato di pomodoro;

30 grammi di mandorle non pelate;

30 grammi di lievito alimentare in fiocchi;

olio d’oliva q.b.;

prezzemolo a piacere;

sale e pepe q.b.

Per la besciamella:

60 grammi di farina 1;

800 millilitri di latte di soia;

noce moscata a piacere;

olio q.b.;

sale q.b.

Cuciniamo fenomenali cannelloni al ragù senza burro né uova grazie a quest’ingrediente inaspettato e uno strepitoso ripieno al forno

Si tratta di cannelloni preparati con un ragù a base di soia, per cui bisognerà iniziare tagliando le verdure e tritandole finemente. Soffriggerle, poi, per qualche minuto con l’olio e a fuoco vivo. Unire il brodo caldo alla soia per farla reidratare. Serviranno circa 10 minuti a fuoco basso e con coperchio.

Nel frattempo, scolare la soia e strizzarla bene, tenendo il brodo da parte.

Aggiungere la soia al soffritto e farla rosolare per 5 minuti, versare il vino e sfumare. Dopo di che, aggiungere anche il concentrato di pomodoro, il sale, il pepe, il brodo della soia e cuocere a fuoco lento per circa 60 minuti.

Quando il ragù si asciuga, aggiungere dell’acqua bollente e terminare la cottura.

Come preparare la besciamella e farcire la pasta

Per questi fenomenali cannelloni al ragù senza burro né uova occorrerà, poi, setacciare la farina e versarla in un pentolino. Aggiungere il latte di soia poco per volta.

Unire olio, sale e noce moscata e cuocere 5 minuti circa.

Scottare i cannelloni in acqua bollente per 3 minuti.

Nel frattempo, tritare mandorle e lievito con un mixer.

Aggiungere al ragù 1/3 della besciamella, il trito di mandorle e il prezzemolo. Farcirli con il ragù e coprire con besciamella. Infornare, infine, a 180 gradi in forno preriscaldato statico per 30 minuti.

