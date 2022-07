Stiamo preparando le valigie per andare in vacanza, oppure abbiamo deciso di rimanere in città per godercela quando è quasi deserta, negli afosi weekend d’estate? Magari faremo una passeggiata in un parco o un giardino in cui abbiamo scoperto degli angoli freschi e ariosi. Qualunque sia il nostro modo di vivere l’estate ci chiediamo cosa indossare per affrontare il caldo con stile e per essere seducenti ed eleganti anche quando l’afa ci attanaglia. Le proposte della moda sono tante, ma ce n’è una che ci conquisterà per la sua bellezza e versatilità.

Illumina il viso e la figura con un effetto ringiovanente

Siamo parlando dell’abito bianco, il fresco vestito dell’estate che evoca spiagge assolate e dune sabbiose. Il bianco è il colore tipico della bella stagione perché riflette la luce solare e la rimanda al mittente, ci viene da dire scherzosamente. Nella nuance bianco puro o nelle sfumature bianco panna, burro o avorio, è perfetto con l’abbronzatura e illumina il viso e la figura con un effetto ringiovanente.

Un vestitino svolazzante, leggero e arioso, è la scelta più azzeccata per affrontare il caldo con stile. Un abito completamente bianco in lino o in cotone è indispensabile per una vacanza al mare. Possiamo indossarlo sul costume per scendere in spiaggia con ciabattine e borsa di paglia, o per un aperitivo sulla spiaggia con cambio di accessori.

È l’abito dell’estate 2022 perfetto in vacanza e in città per essere chic anche dopo i 50 anni

In città, invece, l’abito bianco può accompagnarci in ufficio. Da scegliere in lunghezza midi e modello drappeggiato o chemisier con cintura, si indossa con borsa in pelle e friulane. Ma è il vestito perfetto anche se abbiamo deciso di fare shopping tra le viuzze di un centro storico. In questo caso potremmo scegliere un modello romantico con maniche a sbuffo e volumi importanti. Da accompagnare con una borsa di paglia e da sdrammatizzare con sandali chunky.

È l’abito dell’estate 2022 perfetto in vacanza e per mille altre occasioni. Protagonista anche delle sere d’estate, sceglie la luce della seta che sfiora la pelle come una carezza. I modelli più sensuali hanno tagli cut-out che scoprono centimetri di pelle e mettono in risalto l’abbronzatura. Se ci sembrano troppo audaci, possiamo optare per modelli sobri ma non insignificanti. Può bastare uno spacco o un modello a portafoglio per dare carattere ad un abito.

Ad ispirarci potrebbe essere l’abito sottoveste bianco proposto da Chanel e indossato da Charlotte Casiraghi in occasione del Ballo della Rosa. Il vestito con frange e spalline sottili, come vuole il modello, è ricoperto di paillettes e completato da un fiocco nero sul décolleté.

