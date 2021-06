Ci sono luoghi che dovremmo assolutamente vedere almeno una volta nella vita. E se siamo amanti del mare e di posti poco conosciuti, allora ci sono alcuni punti in Italia che dobbiamo assolutamente visitare. Per esempio, sul Finale Ligure, c’è un piccolo angolo nascosto che ci incanterà. Si tratta di un luogo che ci farà davvero rimanere a bocca aperta e di cui ci innamoreremo immediatamente. Infatti, questo angolo paradisiaco segreto si trova in una spiaggia quasi sconosciuta che ci lascerà di stucco per la bellezza ineguagliabile.

La caletta di Punta Crena, scopriamo di più su questo posto magico

Camminando per un sentiero o viaggiando con pedalò o canoe, potremo raggiungere un luogo davvero incantevole. Si tratta della caletta di Punta Crena, una spiaggia sul Finale Ligure davvero meravigliosa. Celata tra scogliere ripide, questa spiaggia si è formata con un’erosione della montagna causata dalla forza delle onde. Per chi ama questo tipo di spiagge, Punta Crena è decisamente il luogo ideale per trascorrere una giornata diversa dalle altre, immersi nella magia.

Perché dovremmo visitare questa bellissima spiaggia

Punta Crena non è solo una piccola spiaggia suggestiva e dall’aria fatata. Questo luogo, infatti, è anche circondato da una bellissima vegetazione che ci farà rilassare. Passeremo delle ore immersi in un’acqua cristallina, potendo assaporare la bellezza di un luogo italiano diverso dagli altri. Dunque, ora sappiamo che questo angolo paradisiaco segreto si trova in una spiaggia quasi sconosciuta che ci lascerà di stucco per la bellezza ineguagliabile. Sicuramente, ora che siamo a conoscenza della sua esistenza, vorremo assolutamente trascorrere almeno una giornata a Punta Crena. Inoltre, la Liguria è piena di luoghi meravigliosi che aspettano solo di essere visitati. Perciò, se non avevamo idee per quest’estate, Punta Crena sarà sicuramente una meta da prendere in considerazione.

