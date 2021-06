È uno dei frutti preferiti dagli italiani, presente nel nostro paese in tantissime varietà. IL Prunus Avium, questo il nome della pianta, appartiene alla famiglia delle Rosacee. I piccoli, tondi e succosi frutti rossi si raccolgono da fine maggio a fine luglio. In pochi sanno che col picciolo si può realizzare un decotto dalle benefiche proprietà. Ma è il frutto il protagonista di questo articolo e la possibilità di gustarlo tranquillamente anche fuori stagione.

Le proprietà delle ciliegie

Oltre che buonissime, le ciliegie sono anche ricche di preziose proprietà benefiche. Vediamo quali:

sono ricche di antiossidanti utili per prevenire le infiammazioni;

hanno un elevato contenuto di potassio che contribuisce a regolare la pressione arteriosa e fa bene a nervi e muscoli;

sono ricche di vitamina C che rinforza il sistema immunitario e fa bene alla pelle;

aiutano a migliorare i livelli di melatonina contribuendo così a dormire meglio.

Sono alcuni validi motivi per farne grande scorta in questo periodo e conservarle per mangiarle anche fuori stagione. Ecco un metodo facilissimo per conservare le ciliegie tutto l’anno e tre deliziose idee di dolci con ciliegie.

Occorrente:

un coltellino o un utensile per denocciolare le olive;

teglie da forno;

carta assorbente;

contenitori o sacchetti per alimenti.

Ecco come procedere. Innanzitutto lavarle bene e privarle del picciolo. Dopodiché con l’attrezzo apposito levare il nocciolo. Oppure tagliarle a metà con un coltellino affilato e rimuoverlo manualmente. Disporle su un vassoio ricoperto di carta assorbente per farle asciugare con la parte tagliata verso il basso. Successivamente appoggiarle sulla teglia da forno rivolte verso l’alto ben separate le une dalle altre. Il forno dovrà essere preriscaldato a 75° C. Cuocerle così per 3 ore o almeno finché la superficie non sarà raggrinzita. Abbassare il calore a 57° e continuare per altre 16-24 ore. Se le previsioni del tempo lo permettono, si potrà procedere lasciandole al sole anziché nel forno. Bisognerà controllarle frequentemente e coprirle con un canovaccio leggero. Come sapere quando saranno pronte? Le ciliegie dovranno essere dure ma ancora flessibili e spremendole non dovrà uscire succo.

Il procedimento prevede un ultimo passaggio in forno per eliminare qualsiasi batterio residuo. Farle cuocere per mezz’ora a 71° C. Una volta raffreddate si potranno conservare negli appositi contenitori. Un’accortezza da osservare è quella di controllarle frequentemente per verificare che non si crei dell’umidità che le farebbe marcire.

Tre idee dolci con ciliiegie secche

Preparate così si potranno gustare con lo yogurt bianco, un buon gelato al fior di latte o su una golosa panna cotta. Oppure in sostituzione all’uvetta nel muesli. Ecco Un metodo facilissimo per conservare le ciliegie tutto l’anno e tre deliziose idee di dolci con ciliegie essiccate da gustare non solo in estate.