Questo accessorio sottovalutato è il vero protagonista dell’inverno per apparire eleganti e alla moda in poche semplici mosse

Quando arriva la stagione fredda, le temperature rigide ci costringono inevitabilmente a rivedere il nostro outfit. È tempo di pesanti maglioni, pantaloni felpati e cappelli di lana.

Le sneakers lasciano invece il posto a scarpe di vernice e mocassini: una gioia per gli occhi, ma decisamente difficili da indossare all’inizio, tant’è vero che abbiamo già svelato alcuni stratagemmi per ovviare al problema.

In tutto questo trambusto di cappotti e indumenti corposi, rischiamo però di dimenticare sul fondo dell’armadio il nostro amato sciarpone.

Sarebbe veramente un peccato perché proprio questo accessorio sottovalutato è il vero protagonista dell’inverno che ci farà apparire eleganti e alla moda in poche semplici mosse.

Suggerimenti per combattere il freddo con stile

Infatti, quando siamo costretti a coprirci troppo per fronteggiare le intemperie, temiamo di apparire troppo gonfi e impacciati.

In realtà, basta fare tesoro di alcuni trucchetti per proteggersi dal gelo ma con stile e alcuni di questi prevedono proprio l’uso della nostra maxi sciarpa del cuore.

Stratificare l’outfit

Innanzitutto, è bene stratificare il proprio outfit, ad esempio indossando un dolcevita sotto la camicia.

Collant e calzini

Le estremità sono le parti del corpo più esposte alle intemperie, perciò preoccupiamoci di riscaldarle a dovere: indossiamo un paio di collant pesanti sotto i pantaloni, senza dimenticare di rincarare la dose con un paio di calzini.

Ricordiamo, poi, che più sarà alta la suola delle scarpe, meno sentiremo freddo ai piedi.

Completiamo il look con un caldo cappotto, guanti e sciarpa.

A questo punto, la domanda è: come possiamo sfoggiare i nostri sciarponi in modo alternativo e raffinato, per evitare di presentarci con un look piatto e monotono?

Sembrerà incredibile, ma tutto quello che ci serve è una cintura.

Dopo aver indossato il cappotto, pieghiamo il nostro sciarpone in modo da formare una stola e appoggiamola su una delle spalle, lasciandola morbida. Leghiamo la cintura in vita è il gioco è fatto.

In alternativa, poniamo lo sciarpone debitamente piegato sempre sulla spalla, ma stavolta sotto il cappotto. Non dimentichiamo il dettaglio della cintura stretta in vita per un risultato finale davvero strepitoso.

La nostra sciarpona può anche trasformarsi in un soprabito: dopo averla distesa completamente, adagiamola sulle spalle come se fosse uno scialle.

Ricordiamo di agganciare la cintura per sottolineare il punto vita e otterremo un effetto cardigan davvero eccezionale.

Approfondimento

Grazie a questi trucchi per annodare la sciarpa saremo sempre chic e al caldo.