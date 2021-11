Con la fine di novembre e l’inizio dell’ultimo mese dell’anno si aprono nuove prospettive per tanti segni dello zodiaco. L’ultimo periodo è stato molto duro per alcuni di questi, ma la fortuna, come si dice, gira e stavolta rimarrà sino all’inizio dell’anno. Ci saranno guadagni strepitosi e grandi soddisfazioni a dicembre per questi 5 segni baciati dalla fortuna. Non si tratta solo di traguardi nel lavoro, ma anche personale e affettivi. Chissà che questo non sia il momento giusto per trovare la propria anima gemella o ritrovare la passione nella propria relazione.

Altri purtroppo incontreranno invece difficoltà di diversa natura, ma il 2022 porterà comunque speranza e novità per tutti. Perseveranza e intelligenza saranno i loro migliori alleati, soprattutto per i 2 segni più intelligenti di tutto lo zodiaco.

Guadagni strepitosi e grandi soddisfazioni a dicembre per questi 5 segni baciati dalla fortuna

Cominciamo con il segno te sarà il re di questo dicembre, il Leone. Il mese entrante sarà all’insegna di cambiamenti e decisioni importanti, anche se difficili. Ad esempio, potrebbe dover porre fine a delle beghe familiari che causano frustrazione e insofferenza. Per quanto riguarda l’amore invece, i nati sotto il segno del Leone possono finalmente godere di un momento di tranquillità. Invece i single a dicembre potrebbe anche fare qualche nuova conoscenza interessante, anche se è improbabile che si trasformi in una relazione duratura.

Ma l’ambito in cui si sentiranno davvero dei campioni è il lavoro. Ci si dedicheranno così tanto che finalmente andranno in porto tanti progetti che per ora erano solo nella nostra testa. Riusciranno a farsi notare e ad avere un successo straordinario, sfruttando ogni occasione. Allo stesso tempo dovranno tenere a bada lo stress, dati i ritmi molto serrati. Basta rimandare allora e subito in palestra per scaricare tutta la tensione accumulata.

Sagittario e Capricorno

Anche il Sagittario rimarrà molto soddisfatto del mese di dicembre. Sarà all’insegna della serenità, soprattutto sul lavoro e fra colleghi. Per questo, i nati sotto questo segno devono ringraziare Venere, che, in prossimità della loro costellazione, porta certezze e stabilità.

Forse però a guadagnarci di più sarà proprio il Capricorno, che potrà godere di tante soddisfazioni professionali, anche a livello economico. Questo si potrebbe dipendere dal lavoro, ma da nuove anche possibilità di investimento e grandi affari.

Scorpione e Gemelli

Per lo Scorpione finalmente arriva una boccata d’aria, dopo l’ostica opposizione di Giove dell’ultimo periodo. Infatti, dicembre si prospetta un mese produttivo, ma soprattutto remunerativo. Cerchiamo di non strafare però, perché il periodo natalizio, con tutte le sue difficoltà, si avvicina.

Concludiamo la lista con un segno che troverà fortuna in qualsiasi impresa deciderà di lanciarsi. Stiamo parlando del segno dei Gemelli, favoriti dalla posizione di Giove e Mercurio. È quindi è arrivato il momento di togliersi qualche sfizio e di lanciarsi in investimenti che promettono grandi guadagni.