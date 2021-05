A partire dall’inizio del coronavirus moltissimi stiamo sognando una vacanza in un luogo che sia allo stesso tempo bellissimo e lontano dal turismo di massa. Purtroppo, trovare una località estiva che risponda a queste caratteristiche non è sempre facile. Noi di ProiezionidiBorsa potremmo però esserci riusciti. Infatti, quest’isola dal mare cristallino promette vacanze estive stupende e lontane dal turismo di massa. Scopriamo subito di quale isola si tratta.

L’isola dal mare cristallino

A poca distanza dall’antica Tracia si trova una piccola perla che riesce ad unire mare e montagna in un solo piccolo angolo di paradiso. Parliamo di Taso, l’isola più settentrionale dell’intera Grecia, in cui tutti gli amanti della natura e del bel mare non potranno che trovarsi bene.

Qui sarà infatti possibile passare dal relax della sdraio alle avventure in mountain bike in uno schiocco di dita. Inoltre, questa piccola perla non è ancora entrata a far parte degli itinerari del turismo di massa, risultando quindi piacevolmente tranquilla e appartata. Una grande fortuna in questi tempi in cui tutti noi cerchiamo di evitare le folle.

Quest’isola dal mare cristallino promette vacanze estive stupende e lontane dal turismo di massa

Quindi, cosa è possibile fare in questa piccola perla del Mediterraneo? Innanzitutto, gli amanti della natura e dello sport non potranno certo lamentarsi. Infatti, sarà possibile scoprire mille sentieri da percorrere a piedi o in bici, come quello che porta in cima al monte Ipsarion.

Inoltre, con un po’ di buona volontà, sarà possibile raggiungere uno dei tanti piccoli paesini tradizionali che popolano l’entroterra. Qui sarà possibile godere di un’atmosfera antica e di una cucina decisamente verace.

Ovviamente, gli amanti delle spiagge non rimarranno delusi. Sono sicuramente da segnalare le acque azzurrissime della Golden Beach e della più rustica e appartata Livadi Beach.

Infine, tutti gli amanti del relax non potranno perdersi la piscina scavata naturalmente nella roccia di Giola, da cui poter ammirare il mare in tutta tranquillità.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore