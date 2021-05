Una delle mete più ambite del continente americano è chiaramente New York. Una delle metropoli più grandi ed affascinanti del mondo per la sua storia e per il suo aspetto multiculturale. È anche chiamata la Grande Mela poiché era la ricompensa ricevuta dai musicisti jazz negli anni ’30.

La grande mela rossa è diventata quindi simbolo di successo e denaro non solo per i musicisti. È infatti la città del grande sogno americano e del poter realizzare qualsiasi cosa. Qualunque sia il nostro sogno New York è una città da visitare almeno una volta nella vita. È importante stabilire l’itinerario più economico e le visite più interessanti da fare per un indimenticabile viaggio a New York di pochi giorni.

Ecco tutti i conigli pratici di base per chi vuole andare alla scoperta di questa grande metropoli

Per chi non è abituato a viaggiare e non conosce il jet lag è bene considerare almeno una settimana per poter godere a pieno della città. Se saremo troppo stanchi e con la voglia di dormire sprecheremo tempo e denaro.

I viaggi low cost oggi sono molto economici. Infatti, con 500 euro, andata e ritorno, riusciamo ad avere un biglietto con un po’ di anticipo. Gli alloggi sono abbastanza cari nell’isola di Manhattan, ma se il nostro budget è basso possiamo scegliere quartieri più economici. Possiamo anche spostarci a Brooklyn che è ormai una leggenda e con la metro si raggiunge il centro di Manhattan in 20 minuti.

La planimetria della città è a “blocks” e le strade sono tutte parallele e le principali hanno un numero ordinale.

L’itinerario più economico e le visite più interessanti da fare per un indimenticabile viaggio a New York di pochi giorni

Calcolando che il prezzo medio di un volo AR costa intorno ai 500 euro, i trasporti per una settimana costano sui 30 euro e per il cibo vanno considerati minimo 30 dollari al giorno. Aggiungendo che, per gli alloggi, alberghi o Airbnb è difficile scendere sotto ai 100 dollari, il budget da considerare è di circa 1.000/1.200 euro a persona per una settimana.

Una volta stabilito questo potremo visitare la maggior parte dei musei gratuitamente. Il Metropolitan e il Lincoln Center permettono visite gratis in alcuni giorni e fasce orarie. Passeggiare sulla 5th Avenue è d’obbligo, così come stendersi e fare un picninc a Central Park. Broadway, Times Square e la Statua della Libertà sono sempre molto affollati, quindi è bene scegliere i periodi non di alta stagione.