Soprattutto se ruvida e a doppio strato, la carta igienica ha una proprietà assorbente che può essere utile per alcuni tipi di pulizia. Per lucidare e per asciugare può essere altrettanto efficace del rotolo da cucina perché riesce a catturare lo sporco sia su superfici unte che incrostate.

Ottimizzare il tempo

Soprattutto quando il grasso si accumula, potrebbe essere necessario trovare un modo alternativo che ci renda il lavoro più semplice. Se ci capita di utilizzare i contenitori di plastica per portarci il pranzo sul posto di lavoro, sappiamo che l’unto che rimane non è facile da eliminare. Se vogliamo utilizzare alcuni strappi di carta igienica imbevuti di sapone per i piatti o di sapone di Marsiglia, possiamo sistemarli nel contenitore prima di riempirlo di acqua calda. Dopo qualche minuto, scuotendolo per bene, l’unto dovrebbe scomparire. Questo sistema funziona con tutti gli oggetti di plastica. Ma anche con le padelle che hanno il fondo bruciato. Ricoprendo il fondo con la carta igienica possiamo utilizzare sale fino, bicarbonato e sapone di Marsiglia per sgrassare lo sporco.

Possiamo aggiungere qualche strappo di carta imbevuto di aceto di mele riscaldato e dopo 30 minuti, risciacquando il fondo, lo ritroveremo pulito come prima dell’utilizzo. Le incrostazioni del WC possono essere combattute con la carta igienica e l’acido citrico ma anche con il bicarbonato. Mettendo i fogli di carta igienica sulle incrostazioni e versando i prodotti naturali, si avrà l’azione sgrassante che possiamo notare per via della reazione effervescente. Lavando con acqua calda, dovremmo ottenere il risultato desiderato.

Possiamo risparmiare tanti soldi utilizzando la carta igienica non solo per le pulizie ma anche riciclando i rotoli i questi modi sorprendenti

La carta igienica può essere utilizzata per creare i boccoli ai capelli senza bigodini. Dopo aver inumidito i capelli, utilizziamo alcuni strappi della carta per tirarli su fino alla radice. Poi facciamo un nodo con la carta che sostituirà in tutto e per tutto il bigodino. Se vogliamo creare una maschera che elimini i punti neri, possiamo sbattere un bianco d’uovo e con un pennello massaggiare la parte da depurare. Quindi poggiamo sopra uno strappo di carta igienica e con un pennello facciamo aderire la carta al bianco d’uovo. Teniamo per 5 minuti e tiriamo via la carta. I punti neri dovrebbero essere scomparsi.

Anche i rotoli sono utili quando la carta è finita. Possiamo inserirli negli attaccapanni per fare in modo che i pantaloni si srotolino più facilmente. Oppure piantarci qualche seme dopo averli riempiti di terriccio. I rotoli potranno essere interrati insieme alla piantina dopo la prima fioritura. E se vogliamo fare un picnic e dobbiamo portarci dietro dei coltelli, con i rotoli di carta igienica possiamo creare gli astucci per contenere le lame. Possiamo risparmiare tanti soldi grazie a questi usi alternativi che sono veramente sorprendenti.

