È il vulcano attivo più alto d’Europa e uno dei più turbolenti al Mondo, situato a più di 3.000 metri di altitudine. Si può visitare fino alla sommità con le guide vulcanologhe, ma è possibile organizzare escursioni sui crateri spenti e fare trekking oppure gite a cavallo, in jeep e con i quad. Il vulcano dell’Etna è ricco di paesaggi di natura diversa e per quanto possa sembrare faticoso, esplorarlo è una delle cose più divertenti da fare al Mondo.

Escursioni di vario tipo

A 30 minuti di macchina dal mare, è un vero paradiso assolutamente da vedere l’Etna, con il panorama di Taormina ad allietarci giù in basso. Esplorare la zona vulcanica è un’esperienza indimenticabile. I modi per farlo sono tanti e oltre al trekking si può godere della vista mozzafiato attraverso la funivia. I prezzi variano e vanno da un minimo di 30 euro per la passeggiata a cavallo a un massimo di 140 euro per quella in quad. A cavallo si attraversa la Pineta Ragabo ed è possibile percorrere i vecchi sentieri lavici immersi nel verde.

Lo si può fare tutto l’anno anche d’inverno con la neve. In inverno, si può utilizzare la funivia e il gatto delle nevi. In questo modo possiamo arrivare fino a 2.700 metri e volendo si può conquistare la cima a piedi con l’aiuto della guida. Le riserve naturali circostanti sono spettacolari. Il Parco di Nebrodi è ricco di colline e la cascata di Catafurco ha una grotta naturale e acqua gelida, ma è necessaria una camminata di 3 chilometri per visitarle.

È un vero paradiso assolutamente da vedere questo scorcio siciliano a pochi passi dal bellissimo mare di una località turistica internazionale

Taormina è sicuramente una delle località turistiche più famose della Sicilia. È possibile trascorrerci un bellissimo pomeriggio rilassante dopo essere stati sull’Etna. Relax e mare sono il modo migliore per rendere la giornata davvero unica. Dalla spiaggia si può vedere l’Isola Bella, un vero simbolo ricco di fascino e facilmente raggiungibile. Inserita nei siti di importanza comunitaria si può raggiungere a piedi o in funivia. Intorno al vulcano ci sono numerosi alloggi ed è consigliato provarne diversi se vogliamo trattenerci più a lungo e scoprire le tante zone da cui l’Etna è circondato.

Dormire a Taormina può essere costoso e se vogliamo risparmiare possiamo scegliere i Giardini Naxos o Letojanni, sono zone strategiche da cui poi è facile spostarsi e partire per le varie escursioni. A due passi da Taormina ci sono anche due soluzioni per chi ama vivere l’esperienza dei borghi. Castelmola e Montalbano Elicona sono punti privilegiati da cui apprezzare il colpo d’occhio che la costa ionica è in grado di regalare. Avventura e divertimento sono garantiti sia ai piedi dell’Etna che in cima, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Lettura consigliata

Siamo solo noi ad avere una meta turistica di livello mondiale che ha 6 primati difficili da eguagliare