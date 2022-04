Basta sorprese sull’assegno della pensione futura grazie a questo pratico sistema che ci predice finalmente quanto potremmo prendere mensilmente dall’INPS e non solo

L’assegno della pensione può essere un incubo per molte persone. Quanto ci accrediterà l’INPS sul conto corrente? Basterà per arrivare serenamente a fine mese o dovremo preoccuparci dei nostri conti?

Nessuno vuole sorprese e cerca di fare il possibile per riuscire a capire quanto si troverà, al primo di ogni mese, versato sul conto. Sperando in una cifra più alta. Purtroppo, nessuno ha la sfera magica e, spesso, in pensione, ci si ritrovano sorprese non gradite. Una volta ritiratici dal mondo del lavoro, vorremmo tutti avere le nostre certezze, ma non è così semplice. Dovremmo rinunciarci? Non disperiamo perché si potrebbe dire finalmente basta sorprese sull’assegno della pensione futura grazie a un sistema fornito proprio dall’INPS.

Dovremmo sempre tenere sotto controllo la nostra posizione con il sito ufficiale dell’INPS

In effetti, chi lavora non si pone tanto il problema di quanto andrà a prendere una volta in pensione. Si tira avanti, sperando, prima di tutto, di arrivarci. Del resto, con le varie riforme e i continui cambiamenti dei requisiti di accesso, ci sembra una cosa troppo in là nel tempo. Di solito, quando si avvicina il momento di andare in pensione, allora ci preoccupiamo di avere i requisiti a posto, facendo gli opportuni controlli.

Il che è un errore perché potremmo scoprire che qualche datore di lavoro passato non ci abbia versato i contributi che ci spettavano. O che, magari, se maschi, non abbiamo riscattato l’anno di militare che vale nel computo dell’anzianità di lavoro. Insomma, più aspettiamo a fare i controlli e poi potrebbe diventare maggiormente complesso farci restituire quello che aspetta.

A volte, davanti a queste cose, non sappiamo dove andare e a chi rivolgerci. Esistono i patronati, ma occorre, logicamente, fissare un appuntamento e, magari, perdere mezza giornata di lavoro.

Basta sorprese sull’assegno della pensione futura grazie a questo pratico sistema che ci predice finalmente quanto potremmo prendere mensilmente dall’INPS e non solo

Esiste, per fortuna, un metodo rapido per scoprire, in anticipo non solo quanto prenderemo in pensione, ma anche quando lasceremo il mondo del lavoro. Basandoci esattamente su quanto abbiamo versato fino ad oggi. Nel sito INPS, infatti, una volta registrati con lo SPID, potremo accedere nella sezione MyInps a noi dedicata. Qui, sulla sinistra, esiste una voce che si chiama “Simulatori”. Basterà cliccarci sopra e poi selezionare “La mia pensione futura”.

Per prima cosa, vedremo la nostra situazione contributiva attuale. Ovvero, quante settimane di pensione i datori di lavoro ci hanno versato. Per questo è importante sempre tenere sotto controllo questo dato, proprio per non avere sorprese quando andremo in pensione. A questo punto, basterà cliccare su “Prosegui con la simulazione” per veder comparire una pagina con quanto dovremmo prendere in pensione. Ecco che scopriremo la data del nostro pensionamento e l’importo mensile lordo.

C’è di più. Ad esempio, andando avanti con “Simulazione Avanzata” potremo scoprire altre cose. Come quanto prenderemmo in meno di pensione se dovessimo decidere di stare a casa dal lavoro in anticipo, in attesa della data di pensionamento. O se volessimo lavorare oltre la data prevista dal pensionamento. Il dato non è certo al 100%, ma almeno avremo un’idea abbastanza precisa dell’importo finale.

