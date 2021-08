Solitamente compriamo i succhi di frutta in due occasioni. D’estate, quando fa molto caldo e vogliamo dissetarci. Oppure, li compriamo ai nostri figli per l’intervallo a scuola. Un succo di frutta può essere un’ottima merenda di metà mattina. Tuttavia, i succhi di frutta più conosciuti e diffusi sono sempre gli stessi: pesca, arancia, albicocca. Nel passato andava di moda l’ace e l’ananas. Oggi però vorremmo concentrarci su un succo di frutta sconosciuto. Infatti, pochi lo comprano al supermercato ma questo succo è ricchissimo di antiossidanti.

Sembra vino ma non è

Quando pensiamo all’uva pensiamo necessariamente a due cose. All’uva da tavola che consumiamo d’estate e al vino, che beviamo tutto l’anno. Pochi infatti conoscono il succo d’uva che banalmente è proprio il succo degli acini d’uva. Questa poca conoscenza del succo d’uva porta ad un consumo molto basso di questa bevanda. Le ragioni principali sembrano proprio essere culturali, vediamo perché.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già sfatato un grande mito e luogo comune sul vino rosso. Un’altra imprecisione riguarda invece l’uso dell’uva come frutto per succhi. Sembra incredibile, ma gli acini d’uva sono della frutta a tutti gli effetti, da cui possiamo fare un succo. In un recente studio si è calcolato un dato molto interessante per quantificare gli antiossidanti presenti in un succo. L’acronimo è sconosciuto ai più e gli scienziati lo hanno definito ORAC. Tradotto dall’inglese, vorrebbe dire la capacità di assorbire i radicali dell’ossigeno. I medici ricordano che una dieta sana ed equilibrata dovrebbe avere il valore di 5.000 ORAC. Un bel bicchiere di succo di uva nera ne contiene addirittura più di 5.200.

Come si ottiene il succo d’uva nero e dove possiamo comprarlo

In soldoni, il succo d’uva lo prepariamo spremendo gli acini d’uva. Le varietà più usate al mondo per produrre questo succo sono la concord e la sultana. In Europa questa bevanda è davvero poco conosciuta, mentre negli Stati Uniti è molto diffusa. Infatti, ciò spiega perché le varietà d’uva più usate per produrlo sono proprio americane. In Europa la cultura del vino è davvero molto forte e questo può ribadire un concetto fondamentale. Le scelte di consumo che compiamo ogni giorno non sono davvero libere, e per vivere una vita sana e appagante dovremmo cercare di uscire dalla nostra comfort zone. In particolare, dovremmo cercare di trovare nei supermercati più grandi il succo d’uva e provarlo. Non ne rimarremo mai delusi, con una consapevolezza in più. Per chi invece volesse restare fedele al vino, consigliamo questo vino che ci permetterà di fare un figurone