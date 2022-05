Il Mondo del vino è vasto e sconfinato e sapere cosa e come acquistare non è semplice. Spesso infatti tendiamo a comprare bottiglie di vino semplicemente per il nome che questo porta. Amarone della Valpolicella, Barolo, Brunello di Montalcino sono tutti nomi noti e che garantiscono grande qualità, ma allo stesso modo anche dolori per il portafogli.

In realtà è possibile bere più che bene spendendo poco ma aggiudicandosi grandi prodotti in rapporto qualità prezzo. Quello che faremo nella seguente pubblicazione sarà, appunto, evidenziare alcuni vini dal prezzo contenuto ma che nulla hanno da invidiare ai prodotti blasonati.

Infatti questi vini costano meno di 13 euro hanno ricevuto menzione di qualità nella guida “Berebene” Gambero Rosso.

Bianchi di pregio

Innanzitutto partiamo dicendo che il vino ha mille sfumature diverse e pertanto potrebbe essere utile conoscere i segreti per abbinarli.

Detto questo, cominceremo la nostra selezione dai vini bianchi di Nord, Centro e Sud Italia.

Il primo arriva da Gorizia ed è il Collio Bianco “Territorio” di Cantina Produttori di Cormòns.

Ottenuto da uve autoctone quali Ribolla Gialla e Malvasia, questo bianco vanta un bouquet floreale ed aromatico con richiami di frutta tropicale. Ideale con crudi di pesce e crostacei.

Proseguiamo al centro con un Regione che vedendo un’ottima evoluzione qualitativa, il Lazio.

Il vino consigliato è il Frascati Terre dei Grifi 2020 ottenuto da Malvasia Bianca e del Lazio e Trebbiano. Buona struttura e sentori iodati accompagnano aromi di macchia mediterranea e profumi fruttati. La bottiglia costa attorno agli 8 euro ed è perfettamente abbinabile con pollame e carni bianche. Chiude la classifica dei bianchi il Greco di Tufo ’20 di Tenuta San Paolo, vino sapido e agrumato disponibile ad un costo attorno gli 11 euro.

Questi vini costano meno di 13 euro ma sono buoni come prodotti di lusso e possiamo trovarli al supermercato

Per quanto riguarda i rossi, ripartiamo dal Nord con l’Alto Adige dalla cantina Meran che propone A. A. Meranese Schickenburg ’20. Ottenuto dal vitigno autoctono Schiava, il vino è di un rosso rubino brillante con richiami olfattivi di violetta. Da abbinare a carni di vitello.

Segue al Centro il Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Yang ’19 di Fratelli Barba da 11 euro. Percepibile la franchezza del vitigno Montepulciano, il vino è morbido e di buona struttura e caratterizzato da sapori di frutta scura, spezie e grafite.

Chiudiamo con il Sud Italia con Fradiles Mandrolisai 2019. Ottenuto da blend di Cannonau, Bovale e Monica è ricco di spezie e sensazioni terrose e di frutta matura. La bottiglia ideale con selvaggina da pelo a meno di 13 euro.

