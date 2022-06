Questi tre segni zodiacali sono i più leali e affidabili nelle relazioni amorose, una vera spalla per i loro partner

“I matrimoni falliscono non per mancanza di amore, ma per mancanza di amicizia”, diceva Friedrich Nietzsche.

Una relazione amorosa non è sempre solo rose e fiori. Spesso ci sono degli ostacoli da superare e dei problemi da risolvere. Per vivere una relazione sana e matura, non c’è bisogno solo di eccitazione, emozione, sentimentalismo e azione, ma anche di una sana amicizia alla base. Questo significa che bisogna poter contare sul proprio partner, sulla sua lealtà e sulla sua affidabilità, in qualsiasi occasione della vita.

Gli amici sono lì l’uno per l’altro, agiscono lealmente, si sostengono a vicenda, si apprezzano e mostrano gratitudine e attenzione. Questo dovrebbe accadere anche in una relazione amorosa matura e sana. Se il proprio compagno non diventa anche il proprio migliore amico, la propria spalla, difficilmente la relazione sarà duratura.

Secondo l’astrologia sono tre i segni zodiacali più leali e affidabili nelle relazioni amorose. Scendiamo nei dettagli.

Questi tre segni zodiacali sono i più leali e affidabili nelle relazioni amorose, sono una spalla per i loro partner: la Vergine

La Vergine ha la reputazione di essere ordinata, pignola, intellettuale e talvolta priva di emozioni. Tuttavia, una volta che hanno instaurato una relazione importante, i nati sotto il segno della Vergine restano sempre al fianco del proprio partner, indipendentemente dai problemi che possono sorgere.

La Vergine sostiene il proprio partner in tutto e questo rafforzerà il legame sempre di più.

Il secondo segno zodiacale affidabile è lo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione hanno una brutta reputazione perché raramente si comportano da giocatori di squadra. Ma durante una relazione amorosa, uno Scorpione diventa un partner affidabile e su cui si può contare. Si può fare davvero affidamento su di lui.

Lo Scorpione desidera che tutto vada liscio e non gli importa assolutamente il pensiero degli altri. Prendersi cura del proprio partner è importante per questo segno zodiacale e lo fa proprio come farebbe un migliore amico. In questo periodo, inoltre, gli Scorpioni saranno estremamente felici, secondo l’oroscopo.

Il terzo è il Capricorno

Questi tre segni zodiacali sono i più leali e affidabili: Vergine, Scorpione e Capricorno.

Anche le persone nate sotto il segno del Capricorno amano costruire relazioni solide e stabili. Avere un partner Capricorno significa poter contare su una lealtà infinita. Insieme ai loro partner questi segni zodiacali formano una squadra imbattibile.

Il Capricorno sosterrà sempre il proprio partner qualunque cosa accada.

In conclusione: la passione, l’emozione e anche l’amore, possono calare con il passare degli anni. Ciò che resta è un sentimento di profonda amicizia, di lealtà e di fedeltà. Apprezzarsi a vicenda e condividere la vita insieme essendo uno la spalla dell’altro, vale molto di più dell’innamoramento iniziale.

