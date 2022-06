Lo sport, insieme ad una dieta sana ed equilibrata, è l’unico fattore che promuova una lunga vita e in salute. Fare sport regolarmente non significa necessariamente partecipare ad un triathlon o allenarsi per le olimpiadi, ma significa mantenere il proprio corpo in movimento, anche solo alcuni giorni a settimana.

Questo ci aiuterà a ridurre lo stress, ad aumentare i livelli di serotonina, a rimanere in forma e, se è il caso, a perdere qualche chilo, a prevenire le malattie cardiovascolari e a rafforzare i nostri muscoli.

Ma non ogni tipo di sport è adatto per chiunque. Qui ci viene in aiuto l’astrologia, perché solo alcuni sport sono adatti ad ogni segno zodiacale e adesso li vedremo uno ad uno.

Sport e astrologia sono strettamente uniti, scopriamo quali sport sono quelli adatti ad ogni segno zodiacale

Acquario. Tutte le persone nate in Acquario amano il movimento, ma solo se possono divertirsi. Pertanto sono preferibili sport dal carattere giocoso e di tendenza come nuoto, pattinaggio in linea, yoga e pilates.

Pesci. Per questo segno d’acqua sono consigliati tutti gli sport acquatici come nuoto, vela. Ma sono adatti anche il ciclismo e la palestra con un personal trainer che li segua.

Ariete. Questo segno di fuoco ama fare sport all’aria aperta: la corsa, il calcio, la scherma, la boxe, sono tra gli sport adatti a questo segno.

Toro. Per questo segno di terra lo sport è vita. Pertanto, cerca di integrarlo nella propria quotidianità. Gli sport ideali sono: pallavolo, pallamano o calcio.

I Gemelli. Un Gemelli ha bisogno di divertimento per non annoiarsi. Preferisce l’atletica leggera, i giochi con la palla, la danza, il triathlon o i circuiti di allenamento.

Cancro. Questo segno è molto introspettivo, quindi non adatto agli sport di squadra. Gli sport giusti sono: jogging, nuoto, vela o andare in canoa da solo.

Gli altri 6

Come abbiamo potuto notare, sport e astrologia sono strettamente uniti, ecco quali sport sono adatti agli altri 6 segni dello zodiaco.

Leone. Questo segno di fuoco ama essere in forma perché ama essere ammirato. Gli sport adatti sono il golf, l’equitazione, il fitness di gruppo o l’allenamento personale.

Vergine. Alla Vergine non piace lavorare sodo ecco perché gli sport con tecniche di rilassamento sono i più adatti: lo yoga (sport adatto da fare in casa per alleviare i dolori della schiena), la meditazione, nordic walking, palestra e personal trainer.

Bilancia. I nati sotto il segno della Bilancia raramente frequentano le palestre, preferiscono sport come l’escursionismo in gruppo, il nuoto, la corsa.

Scorpione. Gli Scorpioni cercano sempre una sfida. Quando si allenano danno il massimo perché vogliono vincere. Tutte le arti marziali e competitive sono quindi particolarmente adatte a loro.

Sagittario. I Sagittari sono indipendenti, amanti della libertà e dell’avventura. Gli sport adatti sono quindi jogging, equitazione, tiro con l’arco, canoa.

Capricorno. Questi segni di terra sono perfezionisti e disciplinati. Pertanto, tendono ad essere combattenti solitari e si adattano bene a sport come l’escursionismo, lo sci, la corsa e persino le maratona.

Ora non ci resta che scegliere lo sport adatto in base al nostro segno zodiacale.

