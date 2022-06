La dismenorrea è il termine medico con il quale si definisce la comparsa del ciclo mestruale e i sintomi ad esso correlati. I sintomi più comuni sono mal di testa, nausea, crampi e a volte possono sfociare in un malessere invalidante tanto da rendere difficile le normali attività quotidiane. La dismenorrea si può dividere in due branche:

la primaria, indica semplicemente la perdita di sangue dolorosa che si manifesta in età giovanile e tende ad attenuarsi o diminuire con il passare degli anni;

la secondaria, i sintomi sono solitamente correlati alla presenza di patologie quali l’endometriosi, fibromi uterini, adenomiosi.

Per alleviare i sintomi del ciclo, oltre ai classici farmaci che sono presenti in commercio, è importante far attenzione alla propria alimentazione, evitando alcuni cibi e preferendone degli altri.

Non solo broccoli, ceci e nocciole, sarebbero questi i cibi consigliati per ridurre i dolori del ciclo mestruale più quelli da evitare

Una buona parte dei problemi potrebbero essere risolti a tavola. Attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata si può fare molto. In particolare sono consigliati, alle donne con ciclo mestruale doloroso, cibi ricchi di magnesio. Quest’ultimo è importante in quanto va a ridurre i livelli di prostaglandine, responsabili delle contrazioni e dei crampi. Non di minor importanza ci sono anche alimenti ricchi di omega 3 e vitamine del gruppo B. Ci sono una serie di bevande e cibi che sarebbe meglio tenere alla larga quando si ha il ciclo mestruale, tra questi troviamo:

caffè;

bevande zuccherate;

superalcolici;

latticini;

carni rosse.

Andrebbero evitati alimenti ricchi di grassi o che sono “attivatori” delle prostaglandine.

Cibi che aiutano

Tra i cibi che invece sembrerebbero portare benefici o miglioramenti ci sono gli alimenti, come già detto, ricchi di magnesio, tra questi i frutti oleosi: mandorle, nocciole, anacardi, pistacchi, noci, semi di lino e di girasole. I semi e la frutta a guscio sono ottimi da accompagnare a colazione con latte di soia, avena o, in alternativa, latte di mandorla. Queste tipologie di latte sono prive di lattosio, quindi sono ottimi in caso di ciclo forte e doloroso.

Tra le verdure sono consigliate quelle a foglia verde, quali bietole e broccoli. È bene preferire il riso integrale perché più ricco di fibre. Consigliato mangiare pesce azzurro come sgombro, alici, sardine. Tra i legumi, invece, è indicato consumare lenticchie, ceci, ma anche fagioli (preferibilmente quelli bianchi). Per stare meglio durante la fase mestruale, quindi, non solo broccoli, ceci e nocciole, ma sarebbero anche questi i cibi consigliati per ridurre i dolori tipici del ciclo. È sempre consigliato, in ogni caso, rivolgersi al proprio medico di famiglia o ad un nutrizionista per comprendere la dieta più idonea al nostro caso.

