Molti di noi hanno parti del corpo e del viso che cambierebbero volentieri. Si tratti di difetti visibili o di particolarità che notiamo solo noi, in molte hanno già pensato di ricorrere al chirurgo per piccoli interventi di chirurgia plastica. C’è chi ha il complesso delle orecchie a sventola, chi quello del mento squadrato, ma in moltissime odiano il proprio naso.

Il vecchio detto recitava che “ad ogni viso il suo naso”, ovvero che anche il naso più grosso e sporgente sta bene sul suo viso, se sappiamo valorizzarlo. Ora, grazie al make-up e alla moda capell,i possiamo nascondere i nasi più importanti. Infatti, questi tagli all’ultima moda mascherano perfettamente anche i nasi più grossi ed adunchi. A breve scopriremo quali sono.

Il potere del make-up

Grazie alle moderne tecniche di visagismo e di make-up possiamo ottenere effetti strabilianti. Con la tecnica del contouring possiamo letteralmente scolpire il nostro viso: usando fondotinta di diverse tonalità possiamo modificare la forma del volto, slanciare lo zigomo e affusolare un naso importante. Non tutti, però, hanno sempre tempo per effettuare un trucco elaborato e pesante, per questo ora vedremo un metodo molto più efficace.

Grazie ad alcuni tagli possiamo slanciare i lineamenti del viso creando una incredibile illusione ottica. In particolare, possiamo mimetizzare alcuni comuni difetti, tra cui anche il naso adunco e sproporzionato.

Questi tagli all’ultima moda mascherano perfettamente anche i nasi più grossi ed adunchi

Uno dei tagli che più si addicono ai nasi importanti è il carrè mosso. Se faremo un carrè di media lunghezza dovremo poi fare una morbida permanente per ottenere delle onde naturali. Questa acconciatura dona movimento al viso e maschera perfettamente le gobbe del naso oltre ad altre imperfezioni del volto.

Un altro taglio perfetto per i nasi più grossi è lo scalato lungo, corredato da un bel ciuffo morbido laterale. I capelli lunghi e lisci non è vero che non stanno bene su chi ha il naso adunco: l’importante è creare un’asimmetria con un ciuffo o una frangia naturale. Da evitare completamente, invece, le frange corte e squadrate che posano l’attenzione sul centro del viso e sul naso.

Se invece vogliamo un’acconciatura raccolta, dobbiamo sapere che è necessario mantenere movimento nella chioma e per questo evitare raccolti coi capelli tiratissimi. Possiamo creare un morbido chignon che lasci alcune ciocche scendere a lato del viso, per creare movimento e distogliere l’attenzione dal naso.

