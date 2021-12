L’evento più festeggiato dell’anno sta per arrivare, e molte pensano a cosa indossare ai cenoni e alle serate natalizie. Le vetrine dei negozi sono colme di vestiti e pur destando lo sguardo potremmo non sapere cosa indossare per le tanto attese festività. Curare il look a cinquant’anni non è semplice come quando se ne hanno venti, perché occorre essere scrupolose anche nei minimi dettagli. In questa guida suggeriamo come vestirsi la sera per le festività natalizie 2021-22 a 50 anni per non apparire scontate o banali.

Proponiamo alcune idee dalle quali trarre spunto per presentarsi alle cene, alle serate, ai drink, al Natale e al Capodanno sentendosi belle, di classe, apparendo con qualche anno in meno.

Paillettes cristalli e metallizzato

Le paillettes, i cristalli e la texture metallizzata nei toni dell’argento non possono assolutamente mancare nel guardaroba delle cinquantenni, specialmente nelle festività natalizie. Per non apparire troppo scintillanti bisogna prestare attenzione a distribuire bene le varie tonalità.

Non sbagliamo se abbiniamo un top o un abito dal tessuto riflettente o con paillettes con altri capi o accessori minimal e total black. Un bel vestito in tessuto metal, se abbinato a capi minimal in nero, regala la giusta luce senza farci sembrare luminarie che camminano.

Blazer e gonna in pelle

Il capo alla moda di questa stagione adatto a qualsiasi età e in particolare a 50 anni è la gonna in pelle midi. Si adatta bene in qualsiasi forma, a ruota, a pieghe a matita risulta essere sempre elegante e adatta ad ogni tipo di serata.

Raggiungiamo il top abbinando la gonna ad un blazer sagomato e abbottonato chiuso da una cintura in vita.

Il completo giusto

Se vogliamo apparire chic oppure rock non c’è nulla di più indicato di un completo color crema. Per non sembrare troppo rigide possiamo spezzare il tutto con un top in seta, o in pizzo dai luminosi colori champagne o oro.

Un abito monospalla

Questa scelta è particolarmente indicata per tutte coloro che hanno 50 anni perché ringiovanisce molto. È un capo di tendenza il tubino monospalla midi nero.

