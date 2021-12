Il giardino d’inverno sembra entrare in letargo, eppure ci sono degli accorgimenti da attuare, se vogliamo abbondanti fioriture in primavera.

Se per alcune piante il freddo non è un problema, perché particolarmente resistenti, per altri tipi è un vero trauma. Molte, infatti, soffrono il gelo e potrebbero morire per lo shock termico, perché molto delicate.

Infatti, quando calano le temperature, dovremmo riporre dentro casa quelle più sensibili. Per gli arbusti più voluminosi, quando non abbiamo la possibilità di ospitarli dentro casa, è bene utilizzare delle precauzioni.

Nel caso degli agrumi, che patiscono il freddo, spesso pacciamatura e teli specifici potrebbero tenerli al riparlo, in piena salute. Il limone è un albero fragile che non va trascurato, se vogliamo che cresca nel modo giusto.

Oltre i limoni, sono questi gli agrumi che dovremmo proteggere dal freddo invernale per averli rigogliosi

Sia in vaso che a terra, dobbiamo proteggere l’albero di limoni dalle temperature che scendono sotto i 4 gradi. Per questo spesso è fondamentale coprirlo del tutto, per poi scoprirle nei mesi primaverili. Il terreno dovrebbe rimanere sempre un poco umido e non del tutto asciutto, eventualmente anche potare qualche rametto superfluo. È sempre consigliabile, poi, posizionare una base rialzata per fare scorrere meglio l’acqua in eccesso.

Se l’albero è ricco di frutti, è importante raccoglierli non appena la buccia avrà un colore definito. Quando piove in abbondanza, potrebbero anche marcire alcuni frutti, quelli più in basso e sarebbe un vero peccato. Se è in vaso, spostiamo il limone in un luogo più riparato, vicino una parete del muro esterno.

Ma se crediamo che sia l’unico albero da tutelare, non è così, Infatti, oltre i limoni, sono questi gli agrumi che dovremmo proteggere dal freddo invernale per averli rigogliosi.

Gli agrumi che soffrono al freddo sono quelli che producono mandarini, arance, pompelmi e kumquat. Alberi che sono abituati a vivere al caldo e con temperature superiori ai 6 gradi. Non sono adatti a sopportare temperature molto basse e per questo dovremmo anche posizionarli in punti più caldi e riparati della casa, anche in eventuali serre coperte. Se rimangono fuori, però, bisognerebbe intervenire per preservarli.

Protetti dal gelo

Se infatti sono soggette a repentini campi di temperatura, potrebbero produrre foglie gialle o essere spoglie. Se sono in vaso, perché di dimensioni ridotte, teniamole dentro casa e saranno utili per deodorare tutti gli ambienti di casa.

La soluzione, all’esterno, potrebbe essere usare il tessuto non tessuto o delle coperte per avvolgere la base. Se li tuteliamo adesso, in primavera potremo dare loro energia utilizzando concimi naturali, recuperati dagli scarti alimentari. Ad esempio potremo impiegare i lupini macerati, caffè, macerato d’ortica o frutta macerata.