L’oroscopo non indica solo la nostra fortuna per il futuro, ma anche le nostre caratteristiche personali. Se siamo simpatici o antipatici, fedeli o infedeli, calmi o irascibili e tanto altro. Ad esempio, l’oroscopo ci indica anche se siamo introversi o estroversi.

Se pensiamo ai segni più estroversi, dobbiamo citare per forza Bilancia e Leone. La prima è guidata da Venere, pianeta dell’Amore e delle relazioni. Per questo, è un segno sociale che ama fare lunghe conversazioni e uscire con gli amici. Il Leone, invece, ama essere al centro delle attenzioni e quindi ama essere ad una festa o comunque in una situazione con tante persone che gli permetta di mettersi in mostra.

Tuttavia, può essere sorprendente ma non sono i segni più estroversi: ce ne sono ben tre che li superano. Insomma, questi sono i segni zodiacali più estroversi, andiamo a scoprire quali sono.

I tre segni che amano stare con le persone

Il Gemelli è uno tra i segni più estroverso di Bilancia e Leone.

Si tratta di un segno che magari non ama sempre andare in feste affollate, però di sicuro adora incontrare persone nuove. Il Gemelli è quell’amico che non sopporta di andare sempre nello stesso bar e vedere sempre la stessa gente, ma vuole fare esperienze nuove e incontrare persone interessanti. Cerchiamo di assecondarlo e anche noi faremo tante belle conoscenze.

Oltre al Gemelli, non sottovalutiamo l’Ariete. Questo è un segno molto sicuro di sé, come sappiamo, quindi non è sorprendente che sia molto estroverso. Hanno un modo di fare molto affascinante che attira naturalmente le altre persone, caratteristica tipica dei leader naturali. Ama andare alle feste, certo, ma preferisce organizzarle direttamente. Se un Ariete ci invita da lui, accettiamo subito: potrebbe scaturire una delle feste migliori di sempre.

Questi sono i segni zodiacali più estroversi e che sono l’anima della festa anche più di Bilancia e Leone

Concludiamo con il segno più estroverso di tutti, ovvero il Sagittario. Coloro che sono nati sotto questo segno vogliono viaggiare in luoghi lontani, conoscere nuove persone e nuove culture ed esplorare il Mondo. Non è possibile legarli a un ristretto circolo di amici, perchè vorranno sempre espandere i loro orizzonti.

Il Sagittario cerca soprattutto di avvicinarsi a persone avventurose come lui, per partire alla scoperta del Mondo. Questo segno è anche molto ottimista e simpatico, questo gli permette di attirare a sé molte persone. Alle feste lo riconosciamo subito: è quello con tantissima gente attorno che lo ascolta mentre racconta dei suoi viaggi avventurosi.

