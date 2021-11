In diversi articoli abbiamo spiegato quali sono le caratteristiche dei vari segni zodiacali. Ci sono state diverse sorprese e molti lettori hanno potuto scoprire dettagli inaspettati che nessuno spiega mai. Le analisi dei segni e delle loro personalità sono, ovviamente, un gioco divertente che però può aiutare a riflettere su dettagli e pensieri poco esplorati.

Anche se non si appartiene al segno esaminato, è divertente scoprire quali sono le caratteristiche degli altri anche per capire come relazionarsi meglio. Grazie all’astrologia, allora, ecco svelato qual è il segno con la personalità più complessa di tutto lo zodiaco.

La risposta potrebbe stupire chi legge. Questo segno simbolicamente si associa al mare, quindi alla figura femminile, madre e fonte di vita.

Metodici, acuti e prudenti

Il segno zodiacale in questione è la Vergine. Guidati dal pianeta Mercurio, i nati nel periodo tra il 23 agosto e il 23 settembre sono intelligenti, acuti dal temperamento forte e risoluto.

I Vergine sono attenti, prudenti, amano definire ogni aspetto della vita dentro schemi logici, analizzando ogni sentimento e azione con severa disciplina. Hanno un accentuato senso critico, che li salva dai rischi e dai colpi di testa, ma li frena nella spontaneità e nel compimento delle loro iniziative.

Con uno spiccato senso critico e un’innata curiosità, i nati Vergine sanno analizzare le persone e gli eventi e hanno la capacità di ricercare tutte le informazioni che servono per ottenere un quadro preciso e completo.

Si sentono sicuri quando possono basare la loro vita sulla stabilità e sulla programmazione accurata: non amano l’improvvisazione e il cambiamento inatteso, di fronte ai quali si sentono indifesi. Questa sicurezza viene cercata anche attraverso il lavoro e la stabilità economica, senza aver paura di responsabilità e compiti gravosi.

Ecco svelato qual è il segno con la personalità più complessa di tutto lo zodiaco

Fin da bambini sono introversi, timidi e riservati. I genitori dovrebbero aiutare i piccoli nati Vergine a disciplinare e dirigere le risorse intellettuali nel rafforzare la volontà. Nel lavoro, come nella vita, sono discreti, pudici e acuti.

Sono molto abili nei lavori manuali e in quelli che richiedono comunicazione e sensibilità: massaggiatori, fisioterapisti, artigiani, ma anche giornalisti e scrittori. Essendo anche dei soggetti molto metodici, i nati sotto il segno della Vergine sono predisposti anche per essere contabili, bibliotecari e collezionisti.

In amore le unioni più favorevoli sono con la Vergine, perché si condividono pregi e difetti; con il Capricorno, con cui si può creare una meravigliosa comunione di spirito; e, infine, con il Toro, per un legame che dura nel tempo.