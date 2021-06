L’estate è alle porte e le misure restrittive sono finalmente allentate. Dunque possiamo godere finalmente degli spazi all’aperto. Per una serata memorabile, però, oltre al buon cibo, bisogna prestare attenzione a piccole accortezze spesso tralasciate.

Che sia un incontro con gli amici o con i parenti questi sono i dettagli da curare per rendere indimenticabile una cena o un aperitivo all’aperto.

È infatti molto importante per la buona riuscita della serata che i nostri ospiti si sentano a proprio agio.

Dunque oltre all’allestimento della tavola ed all’ottimo menù vediamo quali sono le piccole accortezze per lasciare un ricordo davvero indelebile.

Luci, pedane e cuscini

Suggeriamo di curare l’illuminazione. La tavola deve essere dunque ben illuminata. Negli spazi circostanti si possono mettere delle lampade con sensori crepuscolari. Oppure, più semplicemente, quelle piccole luci colorate a pile. In questa maniera non avremo l’inconveniente di fili penzolanti. Di gran moda per riscaldare l’atmosfera è anche utilizzare le pedane di legno. Sono reperibili nei negozi della grande distribuzione di seconda mano. Basterà coprirle con dei cuscini per dare un tocco di magia all’ambiente.

I braccialetti antizanzare

La prima attenzione deve esser rivolta a zanzare e insetti. La sera all’aperto è il momento in cui i piccoli insetti diventano più voraci. Dunque non dimentichiamo di mettere candele antizanzare, o apposite lampade anti insetti per difenderci da questo spiacevole inconveniente. Se si vuole davvero regalare una coccola speciale ai nostri ospiti ecco cosa fare. Mettiamo a disposizione in un cestino dei braccialetti antizanzare. Sono acquistabili per pochi euro in confezioni singole. Dunque se non vengono utilizzati durante la cena, possiamo tenerli per occasioni successive. Possono rivelarsi una vera salvezza per non rovinare la festa a chi ha la pelle maggiormente sensibile.

Copertine in tessuto

Infine un’attenzione gradita che può rivelarsi davvero utile sono le copertine di tessuto. Si rivelano utili nel caso di un brusco abbassamento di temperatura nella notte. O se si dovesse alzare un po’ di vento in tarda serata. Oppure in caso un ospite non sia vestito in maniera adeguata. Questo piccolo dettaglio può davvero rivelarsi valido per far sì che i nostri ospiti siano a proprio agio.

Ebbene questi sono i dettagli da curare per rendere indimenticabile una cena o un aperitivo all’aperto.

