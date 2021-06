Lungo le sponde del Mincio, in un tranquillo e bucolico paesaggio caratterizzato da canneti e ninfee, troviamo Le Grazie, piccolo borgo appartenente al territorio del comune di Curtatone a meno di 10 chilometri da Mantova.

Questo piccolo borgo con un suggestivo Santuario lungofiume è uno dei più belli d’Italia e ogni agosto vede all’opera i più bravi madonnari provenienti da tutto il Mondo.

Il Santuario della Beata Vergine Maria

Oltre alle bellezze naturalistiche, Le Grazie sono ben note e frequentate per il suo Santuario. Costruito tra gli anni 1399-1406 come ex voto dopo la peste, esternamente si presenta come una qualsiasi chiesa in stile gotico. Gli interni invece lasciano letteralmente a bocca aperta chi vi entra!

Vi sono infatti tantissime caratteristiche molto originali. A partire dal coccodrillo appeso alla volta e che pende dall’alto. Le nicchie lungo tutte le pareti accolgono invece una sequenza di 53 statue. Costruite con tela e fogli di carta incollati a strati, sono a grandezza naturale e vestite. Hanno tutte le fattezze di una persona vera in carne ed ossa. Risalgono all’epoca ‘600 e ‘800. Raffigurano personaggi importanti della storia locale, come sovrani, papi, dame e guerrieri.

E non è ancora finita perché il Santuario, luogo di devozione mariana e meta di pellegrinaggi, ospita centinaia di tavolette votive e di ex voto che riproducono parti anatomiche.

La Fiera dei Madonnari

Il borgo de Le Grazie è inoltre famoso per l’Incontro Nazionale dei Madonnari che dal 1973 si svolge ogni anno nel mese di agosto, proprio nei giorni attorno a Ferragosto.

La manifestazione attira ogni anno artisti da tutta Italia e da moltissimi Paesi stranieri. Nel tardo pomeriggio del 14 agosto, sull’ampia piazza antistante il Santuario, i madonnari si mettono all’opera. All’inizio della competizione il Vescovo di Mantova benedice i gessetti, antico strumento di lavoro dei madonnari. Gli artisti lavorano perlopiù di notte e la mattina presto sull’asfalto, per evitare il tipico caldo torrido agostano. Comunque sia, l’operato viene portato a termine entro il pomeriggio del 15 agosto. I partecipanti appartengono a 3 categorie: maestro madonnaro, madonnaro qualificato e madonnaro semplice. Una giuria tecnica assegna la vittoria per ognuna delle 3 categorie.

Per evitare la calca dei giorni di festa, è bene sapere che nei giorni successivi alla manifestazione le opere dei madonnari rimangono impresse sull’asfalto. Una vera e propria opera pittorica a cielo aperto da ammirare fino all’arrivo della prima pioggia!

