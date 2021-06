Arriva l’estate e torna la voglia di rilassarsi al sole con la compagnia di un buon libro. La scelta è cruciale: non vogliamo trame pesanti, ma nemmeno leggere qualcosa che non ci trasmetta nulla. Ebbene, spesso i libri leggeri o con toni umoristici sono sottovalutati dai lettori. Invece ce ne sono alcuni che meritano il titolo di capolavori assoluti. Questi sono i 3 libri leggeri e divertenti che la critica ha acclamato perfetti da leggere quest’estate sotto l’ombrellone in completo relax.

“Zia Meme”, per le strade d’America con Patrick Dennis

Partiamo con un libro divertente, spiritoso, pungente. “Zia Meme” di Patrick Dennis è ambientato nell’America degli anni ’20. Il giovane Patrick, rimasto orfano, viene affidato alla una eccentrica zia che gli farà riscoprire la gioia di vivere tra feste, amori e avventure indimenticabili.

“Momenti di trascurabile felicità”, quando siamo felici facciamoci caso

Passiamo a un libro italiano che a suo modo ha fatto la storia. “Momenti di Trascurabile Felicità” è un best seller dell’autore campano Francesco Piccolo. In questa simpatica antologia, Piccolo racconta tutti quei piccoli momenti di vita, apparentemente insignificanti, in cui per qualche strana ragione ci sentiamo felici. Per esempio, quando siamo in fila alla cassa ed è quasi il nostro turno. Oppure quanto ci chiudiamo nei bagni delle case degli altri e curiosiamo tra le loro cose. La felicità si nasconde in queste piccolezze.

“Guida galattica per autostoppisti”, avventure tra le galassie

Per gli amanti della fantascienza che non rinunciano a un tocco di sfrenata ironia, “Guida Galattica per Autostoppisti” di Douglas Adams è l’ideale. Il romanzo narra le stravaganti peripezie di Arthur Dent e Ford Prefect, improbabili argonauti dello spazio sempre alle prese con avventure diverse. Si tratta di una raccolta di storie, cui è ispirata anche una fortunata serie omonima trasmessa dalla BBC.

Ma la lista potrebbe proseguire ancora a lungo. Solo per citarne alcuni, altri perfetti romanzi da ombrellone sono: "Bar sport" di Stefano Benni, "Tre uomini in barca" di Jerome K. Jerome, "Sai tenere un segreto?" di Sophie Kinsella. Per altre suggestioni, qui abbiamo parlato di capolavori della letteratura da leggere in un pomeriggio