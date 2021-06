Un semplicissimo trucco per pubblicizzare un B&B o una casa vacanze spendendo pochissimo e risparmiando sulle alte commissioni dei portali specializzati

Il turismo per l’Italia ricopre da sempre un ruolo fondamentale. Secondo l’ISTAT le attività connesse al turismo generano circa il 13% del PIL italiano.

Nonostante un periodo davvero complicato, gli operatori del settore si preparano finalmente a ripartire. La speranza è quella di lasciarsi alle spalle un anno nero per tutto il settore turistico.

Chi gestisce un B&B o una casa vacanze sa quanto è importante far quadrare i conti. Fra commissioni per gli intermediari, imposte statali, utenze domestiche e servizi vari spesso ci si deve accontentare delle briciole. Tra queste, la spesa più ingente è forse quella destinata alle commissioni dei portali web specializzati. Chiaramente una fetta importante delle prenotazioni, e quindi dei guadagni, deriva proprio dalla vetrina offerta da questi siti. Ma di contro, queste commissioni possono arrivare a toccare anche il 25-30% delle entrate lorde. Un salasso se si considera che un’altra cospicua parte delle entrate verrà pagata in tasse ed imposte statali.

Tuttavia in pochi minuti e spendendo pochi euro sarà possibile dire addio a queste pesanti commissioni.

Ecco un semplicissimo trucco per pubblicizzare un B&B o una casa vacanze spendendo pochissimo

Il punto di forza dei portali di booking è dato dall’importante vetrina offerta a migliaia di utenti alla ricerca di una sistemazione.

Un buon punto di partenza dunque potrebbe essere proprio una “vetrina”. Il web in questo caso offre importanti opportunità.

Un sito web o un blog richiedono tempo e capacità tecniche. Una pagina sui principali social invece è perfetta per cominciare e non costa nulla. Bastano pochi minuti per una pagina ben curata, qualche foto di qualità, i recapiti della struttura ed il gioco è fatto!

Ciò che serve adesso è un po’ di visibilità. Riuscire ad ottenerla non è mai stato così semplice.

Il web ed i social media offrono un semplicissimo trucco per pubblicizzare un B&B o una casa vacanze spendendo pochissimo. Tutti i principali social offrono sempre la possibilità di creare delle semplici inserzioni o campagne pubblicitarie a costi davvero irrisori. Il budget massimo per queste pubblicità viene impostato inizialmente e può essere anche di pochi centesimi al giorno. Impostando il budget, la durata dell’inserzione ed il luogo in cui questa sarà visibile sarà possibile raggiungere migliaia di utenti spendendo meno di 20 Euro al mese. Una sciocchezza se si pensa al 25-30% di commissione per ogni prenotazione.

