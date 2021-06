Qualunque donna conserva nel suo armadio un vestito nero. La gran parte delle volte, però, non sa a cosa abbinarlo e in quali occasioni indossarlo. Il nero è da sempre il colore dell’eleganza ma anche della sobrietà. Per questo può sembrare troppo per occasioni informali e troppo poco per serate speciali.

In questo articolo dimostreremo come sia facile cambiare questa prospettiva. Ecco come trasformare in poche mosse un semplice vestito nero in un abito elegante e raffinato risparmiando. Con questi piccoli trucchi, un ordinario vestito nero diventa un abito raffinato e chic.

Si inizia dagli accessori

Se si vuole essere certe di essere impeccabili e perfette per la serata, un tubino nero è ciò che fa al caso. Ad arricchirlo una cintura di pelle o con delle applicazioni di punti luce. Ancora, una pochette nera con decorazioni dorate, oppure una collana bianca o dorata particolare.

Ricordiamoci che è molto difficile indossare orecchini e collana senza risultare eccessive. Questa regola vale anche per i vestiti neri. Quindi va bene che siano appariscenti ma indossati singolarmente. Per uscire quotidianamente, indossiamo l’abito nero con un lungo cardigan beige o color panna. La raccomandazione è che sia più lungo dell’abito.

Se poi vogliamo qualcosa che smorzi la serietà del nero, scegliamo un coprispalle o uno spolverino lungo. In questo caso sono ammessi colori e fantasie a piacimento che abbiano sempre un richiamo al nero.

Per quanto riguarda le scarpe da indossare, la scelta migliore ricade sui tacchi alti. Il colore può andare dal nero ad altre tinte unite. Con le scarpe si può anche osare con un maculato, o con l’oro e l’argento in tinta con i gioielli.

Se il vestito nero è indossato di giorno, non per un’occasione particolare, basta una bella borsa grande. Poi scegliamo delle scarpe non troppo alte, anche sneakers o ballerine vanno benissimo, a rendere tutto più casual. L’accessorio che vivacizza maggiormente in questo caso sono gli occhiali da sole oppure un foulard colorato al collo.

Anche un’acconciatura particolare o un accessorio luminoso per capelli può fare la differenza. E non dimentichiamoci dell’intramontabile spilla all’occhiello. Se se ne ha una particolarmente bella è l’ora di sfruttarla.