Essere un buon amante è un’arma a doppio taglio. Intendiamoci, la parola amante può assumere i significati più diversi e carichi di pesi morali diversi. In italiano, quando parliamo di amanti parliamo spesso di infedeltà, di relazioni nascoste e parallele.

In realtà, amante non è altro il participio presente del verbo amare, ovvero dal dizionario “colui che ama”. Essere un buon amante vuol dire, in definitiva, riuscire a voler bene a una persona riuscendo a dare tutto sé stesso. Naturalmente, tutto questo vale anche al femminile e l’oroscopo in questo non fa eccessive distinzioni. Infatti, questi segni zodiacali sono i migliori amanti secondo quanto dice l’oroscopo.

Lo scorpione e un presupposto di base

Se le stelle riescono a influenzare anche pesantemente la nostra vita quotidiana, non dobbiamo mai dimenticarci che ognuno di noi ha comunque la sua personalità e il suo libero arbitrio. Le stelle al massimo possono darci qualche suggerimento, qualche indicazione di massima. Tuttavia, non possono e non devono sostituirsi al nostro insindacabile giudizio e alla nostra responsabilità individuale.

Bene, detto ciò possiamo affermare con tranquillità che lo Scorpione è il segno più intrigante e passionale che esista. I nati sotto questo segno, infatti, riescono a stupire costantemente il proprio partner, in ogni situazione possibile.

Da un lato possono sembrare freddi, ma in realtà dentro di loro cova una passione unica al Mondo. Un altro segno degno di nota è sicuramente la Bilancia. In questo caso non è la passione ma il romanticismo a fungere da propulsore e da collante. La dolcezza e la spensieratezza della Bilancia porteranno i nati sotto questo segno ad essere degli amanti davvero speciali.

Questi segni zodiacali sono i migliori amanti secondo quanto dice l’oroscopo

Un altro segno che si trasforma in un amante indimenticabile è il Sagittario. Amante della positività, del buon umore e dell’inclusione, il Sagittario è sicuramente un grande amante. Tuttavia, non scordiamoci che riesce a dare il meglio di sé con l’Ariete.

Infine, non dimentichiamoci il Cancro. Non parliamo qui né di passione né di dolcezza, ma di delicatezza e equilibrio. L’attenzione che l’amante Cancro riesce a dare all’amato non riesce a darla nessun’altro segno, dipende però naturalmente da cosa effettivamente ricerchiamo.

