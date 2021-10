Trovare l’anima gemella è cosa ardua, specialmente in questo periodo storico, in cui tra lockdown e pandemia la nostra vita sociale ha trovato molti ostacoli. Inoltre, molte persone sono indecise se concedersi completamente o no alla dolce metà. Spesso rimaniamo attendisti, aspettiamo di vedere come si evolvono le cose prima di compiere scelte maggiormente impegnative.

Le stelle possono darci qualche indicazione, dato che secondo loro ci sono alcune persone che possono legarsi meglio ad altre. Infatti, secondo l’oroscopo ci sono dei segni che, sia per opposizione sia per affinità, possono andare davvero d’accordo. Infatti, c’è passione travolgente e assoluta fedeltà in amore per questi segni zodiacali compatibili secondo l’oroscopo.

Il Sagittario con l’Ariete

Sappiamo tutti che l’Ariete è un segno di fuoco, che secondo l’oroscopo è uno dei segni con più energia di tutto l’oroscopo. Gli Ariete, sia uomo o donna, hanno la necessità muoversi, di fare qualcosa, di restare e sentirsi sempre vivi. L’alternativa è cadere nella noia più totale e sconcertante. I Sagittario sono esattamente così, con forse la differenza di essere ancora più impetuosi e passionali, questi due segni, quindi, hanno davvero molto in comune.

Un’altra coppia interessante si costituisce tra un Toro e un Cancro. Questo legame si sviluppa soprattutto attorno a valori condivisi, che in special modo riguardano la vita di famiglia. Entrambi infatti hanno l’idea di costruire un focolare comune che si basa sul rispetto reciproco, sulla fedeltà più totale e sulla sincerità.

Forse è la coppia più straordinaria di tutte per la sua apparente impossibilità. Parliamo infatti del Leone e del Capricorno, due segni che sembrano posizionarsi esattamente agli opposti. Il Leone è impulsivo, passionale, solare, positivo. Il Capricorno, invece, è razionale, freddo, realista e rigido.

Quando c’è attrazione, però, queste caratteristiche si controbilanciano alla perfezione, creando un cocktail fatto di amore e passione e buon senso. Tutto può nascere attorno a una buona bottiglia di vino, che scalda il Capricorno e invoglia il Leone.

Infine, l’ultima coppia a cui dobbiamo assolutamente fare riferimento è costituita dalla Vergine con l’Acquario. Infatti, la coppia trova sia un’affinità intellettuale sia una vicinanza carnale. Entrambi ricercano il bello, il gradevole e il piacevole.

