Ottobre 2021 sarà ricordato come il mese della ripartenza in ufficio per i lavoratori statali. E anche perché, per il Green Pass, scatta l’obbligo nei luoghi di lavoro. Niente tamponi gratis, controlli e sanzioni pesanti ci complicheranno la vita. Ma c’è anche qualcosa di positivo, che potrebbe cambiare in meglio la vita ad alcuni di noi.

Questi segni zodiacali si prenderanno una bella rivincita sul lavoro a ottobre. Lo dicono le stelle, le gratificazioni non mancheranno. Le buone notizie aiutano la produzione di serotonina e innalzano il livello di autostima.

I nati sotto il segno del Leone si preparino a proporre nuove idee

Il mese di ottobre favorirà i nati sotto il segno del Leone, che potranno finalmente azzardare la proposta di nuove idee con audacia e un pizzico di faccia tosta.

Invece, per portare a casa ottimi risultati in tutti settori economici e nei rapporti di lavoro, i nati sotto il segno dei Gemelli devono fare un po’ di attenzione alle relazioni ed evitare di creare equivoci e tensioni.

I nati sotto il segno del Cancro devono aspettare metà mese per poter approfittare di situazioni interessanti.

I nati in aprile e maggio sotto il segno del Toro saranno avvantaggiati dalla propria naturale disponibilità ad aiutare gli altri.

Sono l’Ariete e il Sagittario i segni che vivranno un bellissimo mese di riscatto. I nati sotto il segno dell’Ariete potranno rivalersi su chi in passato ha dato troppo filo da torcere, grazie a nuove e proficue relazioni.

Chi festeggia il compleanno a fine novembre e dicembre, fra pochi giorni potrà cominciare a raccogliere i frutti di quel che ha seminato. Invece, chi è nato sotto il segno dell’Acquario potrà ottenere risultati migliori muovendosi con un po’ più di istinto e improvvisazione.

Attenzione a non strafare

I nati sotto il segno della Bilancia sono favoriti dal transito di tanti pianeti nel loro segno. Ma attenzione a non avere troppa fiducia in se stessi. Meglio prendere esempio dai nati sotto il segno della Vergine: volonterosi, disciplinati. Con un occhio attento rivolto alle scadenze e ai pagamenti.

Prudenza dal 9 ottobre anche per i nati sotto il segno del Capricorno, che potrebbe dover combattere per far valere le proprie ragioni. Bisogna mostrarsi autorevoli non autoritari.